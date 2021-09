I nejvýraznější umění může zdobit domácnost, připomíná Art Index Pop Up

Přiblížit současné umění široké veřejnosti je ambicí vznešenou, avšak nelehkou. V galeriích po celé zemi lze v poslední letech zaznamenat výrazný posun ve vstřícnosti směrem k návštěvníkům, do tuzemských domácností se však současné originální umělecké tvorbě prozatím zcela prorazit nepodařilo. Přitom není tak nedostupná, jak by se mohlo na první pohled zdát.

Potvrzují to i Valérie Dvořáková a Anna Pulkertová, kurátorky výstavního projektu Art Index Pop Up, který představuje díla 44 autorů z žebříčku top 100 nejvýraznější tuzemských umělců banky J&T. Index sestavují odborníci z Art+ podle několika faktorů – jak je daný rok umělec vystavovaný v tuzemsku i zahraničí, jak se jeho dílo prodává či jaké mu vycházejí publikace.

Ceny děl, která jsou k vidění ode dneška do neděle v domě na pražské adrese Újezd 11, se pohybují v řádech desítek až stovek tisíc korun. „Některá by tak mohla být dostupná i pro širokou veřejnost,“ upozorňuje Dvořáková. Společně s Pulkertovou by návštěvníkům rády ukázaly, že současné umění do domácností patří, a to i v případě, že nejde o klasický závěsný obraz.



K vidění proto jsou v šesti fiktivních bytech zařízených pro účely výstavy nejen malby či kresby, ale také instalace nebo video art. Jednotlivé byty představují možné přístupy ke sběru umění, jež může propojovat jak médium – například fotografie, tak i myšlenka, nebo dokonce forma či struktura.

Jak by mohly potenciálně působit v domácím interiéru, kurátorky nastiňují velmi volně a nenásilně. Ponechávají dostatek prostoru fantazii a vkusu případného návštěvníka. Z vystavovaných umělců si lze v domě prohlédnout i zakoupit díla Mileny Dopitové, Jiřího Černického, Davida Böhma a Jiřího Franty, Josefa Bolfa, Lubomíra Typlta, Jana Nálevky nebo Jakuba Hoška.

„Jde o kurátorský výběr. Neměly jsme dostatek prostoru, abychom představily díla všech sto umělců, a tak jsme vybraly opravdové matadory i úplné nováčky,“ říká Dvořáková. Jedním z nich je například Karel Štědrý, jehož obrazy se vyznačují výraznou, avšak harmonickou barevností i precizními tvary. Stejnou generaci jako Štědrý reprezentuje i Vendula Chalánová, aktuálně šestnáctá v Art Indexu. Na Újezdě vystavuje dílo ze své hravé série Lahůdky a dokazuje, že i punčový dort nebo vejce může být uměním a ještě vzbuzovat apetit.

Inspirace z Nošovic

Sociální přesah do výstavy již tradičně vnáší umělkyně Kateřina Šedá a její Nevěsta z Nošovic. „Když postavili v Nošovicích automobilku, narušilo se fungování života v obci. Lidé se začali hádat, měli odlišné názory. Dojít k sousedovi trvalo místo pěti minut kvůli obcházení celého areálu třeba dvojnásobek, v obci vznikla pomyslná i reálná díra a té se právě Kateřina rozhodla využít. Promítla ji do různých produktů – kapesníčků, které vyráběla s místními, šátků, ale i nábytku. Díla tak symbolizují pomyslnou výbavu nevěsty, která nepřichází s věnem, ale dírou uprostřed,“ vysvětlují kurátorky.

Vstupné do výstavního prostoru, který je rozprostřen do pěti pater, je zdarma. Návštěvníci mohou přijít mezi 10. a 19. hodinou. Kromě umění je na cestě domem doprovodí hudba i specifické vůně, které pro jednotlivé byty vytvořilo Pigmentarium. K dispozici je i prohlídka s lektorem, kterou si je nutné rezervovat. Při snaze pochopit souvislost a vznik jednotlivých děl však může hrát velice podstatnou roli. A tak ji i organizátoři doporučují.