Nejen Maxipes Fík. Na Kampě vystavují díla Jiřího Šalamouna

Dvě patra v Sovových mlýnech tak kromě ilustrací k oblíbené pohádce z pera Rudolfa Čechury zaplnily i filmové plakáty nebo volná tvorba. Z filmových plakátů jsou k vidění ty poutající na oblíbené české snímky Lucie postrach ulice nebo Jak básníkům chutná život, nechybí však plakáty na zahraniční filmy jako Nebožtíci přejí lásce nebo Hanba.



Jako ilustrátor a grafik zpracoval Jiří Šalamoun přes stovku knih. Pana Tau, Tracyho tygra, Posledního mohykána, Hobita a řadu detektivních titulů. Právě ty patří mezi jeho nejoblíbenější. Podle kurátorky výstavy Terezie Zemánkové je hlavní ingrediencí Šalamounových ilustrací „poťouchlý a subversivní humor“.

„Já si při kreslení sám pro sebe povídám. Popisuji si, co se na obrázku děje: ten zabije toho, ten udělá to a to. Tak se to postupně vrbí. Nikdy jsem neměl pocit, že by to bylo něco trestného. Text a obrázky se u mě vždycky prolínaly. Dělám to i při ilustrování, že si při kreslení převyprávím děj vlastními slovy,“ vysvětluje Šalamoun na výstavě svůj proces tvorby.



Jedinečnému autorově rukopisu vzdává hold kromě výstavy i nová monografie Nic k zahození z nakladatelství Kavka Book, přičemž právě její vznik inspiroval Museum Kampa k uspořádání aktuální výstavy. Jiří Šalamoun se narodil v Praze a letos v dubnu oslavil 86 let. Na AVU vystudoval volnou grafiku a koncem 50. let působil i v Lipsku. Je členem SČUG Hollar a držitelem prestižních ocenění z Německa i Itálie.

Výstava s názvem Jiří Šalamoun: Kdo neviděl, neuvěří, to mně věřte! v Museu Kampa je otevřená denně od 12 do 18 hodin, o víkendu už od 10. K vidění bude do 30. září. V plánu jsou také dílny pro dětí a komentované prohlídky.