První vibrátory i pornografie. Výstava odhaluje erotiku v Československu

Součástí expozice je i část věnovaná životu sexuálních menšin na našem území od Rakouska-Uherska až po rok 1989. Výstavu se organizátoři rozhodli sestavit podle abecedy.

Každému písmenu od A do Ž tak přísluší jedno téma z historie erotického života v Praze či Československu. Pod N se návštěvníci dozví o nudismu, Q je zavede do života sexuálních menšin a K k prvním vibrátorům v Československu. Obchodníci je původně prodávali jako masážní přístroje ukryté v nenápadných kufřících - Kufřících s pokladem.



Písmeno J zastoupí kolekce erotických plakátů ze společnosti Jablonex z osmdesátých let a pod literou Ž se skrývá kapitola věnovaná dekadenci na pražském Žižkově.

Expozice umístěná do přízemí a dvou suterénů Tančícího domu pojí prvky interaktivní i tradiční. Součástí výstavy jsou proto dobové originály i fotografie, které mimo jiné dokládají vývoj erotické tvorby v tuzemsku od aktů Františka Drtikola až po pornografické snímky z 80. let minulého století. Nechybí ani zmínky o formách dobové cenzury a erotice v kinematografii.



„Novou výstavou otevíráme třináctou komnatu každého z nás. Podařilo se nám spojit dohromady několik témat i různých časových období, které propojuje dekadence a erotický život v Praze ve 20. století,“ říká ředitel Galerie Tančící dům Robert Vůjtek. „Kultura okolo intimního života lidí v hlavním městě určitě stojí za připomenutí. Počítáme s tím, že to na některé návštěvníky bude příliš odvážné, ale věříme, že ostatní tuto otevřenost naopak ocení,“ dodává.

Výstava vznikla ve spolupráci s Muzeem hlavního města Prahy, Muzeem Policie ČR a městskými částmi Praha 2 a Praha 3. Potrvá do 31. března 2022 a otevřena je veřejnosti od 9 do 19 hodin. Vstup je povolen od 18 let.