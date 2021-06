Samota i erotika podle Viktora Pivovarova. Vystavuje v Národní galerii

Dvanáct místností hostí přes dvě stovky Pivovarových děl, která stvořil před i po svém přesunu z Moskvy do Prahy - ilustrace k dětským knihám, speciální alba, jež vizuálně i textově vypráví příběh, figurální malby a dokonce i velkou repliku krabičky od sirek, do které návštěvníci mohou vstoupit.

V Pivovarově díle se opakují motivy samoty, každodennosti, dětské hravosti, erotiky či dokonce voyeurismu. „Voyeurismus se vždy považoval za projev špatného vkusu či dokonce za hřích, asi jako masturbace. Masturbace ale byla již více méně rehabilitována, voyeurismus zůstal mimo zákon. Nicméně tento hřích bude existovat vždy. Nebo alespoň tak dlouho, dokud budou existovat umělci. Vždyť podstatou umění je tajné pozorování,“ říká autor.

Kurátorkou výstavy je Julia Tatiana Bailey a název, který výstavě vybrala – Moskevská gotika – vychází z jednoho z Pivovarových obrazů, který má “skrze geometrické obrazce zachytit lidskou duši”. „Pivovarova díla je nejlepší vidět v kontextu ostatních maleb a kreseb z konkrétních sérií i v rámci celé jeho tvorby, protože spolu navzájem interagují a vtahují diváka do umělcova vnitřního světa,“ vysvětluje kurátorka, která v Národní galerii zodpovídá za projekty vztahující se ke sbírce českého a mezinárodního umění od roku 1938 do současnosti.

Kromě ní na koncepci výstavy spolupracovala také umělcova dcera Máša Černá Pivovarová. Za architektonickou podobou výstavy stojí Klára Kuncová z Mooza Architects, o grafiku se postaral Kryštof Doležal ze Studia Breisky.

Viktor Pivovarov se narodil v Moskvě roku 1937 a v Rusku žil do svých 35 let. V roce 1982 se přestěhoval do Prahy za svou druhou manželkou, historičkou umění Milenou Slavickou. Na rozdíl od své domoviny, mohl v Československu vystavovat ještě před rokem 1989. Letos oslavil 84 let.