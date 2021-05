Poetické i tajuplné. Ilustrace Františka Skály připomíná nová výstava

Výstava je podle kurátora Zdeňka Freislebena koncipována jako „tvůrčí cesta, která začíná obrazy vytvořenými pod otcovým vedením (otcem Františka Skály byl známý výtvarník František Skála – pozn. red) na hranici dětství, pokračuje hledáním v době studií a postupně přes další léta až k nahlédnutí do nejnovější tvorby“.



Skála ilustroval například knihy Zapomenutá řemesla Miroslava Janotky, Pohádky z bramborových řádků Carla Sandburga nebo Královské pohádky Karla Šiktance. Autorsky i ilustrátorsky je podepsaný pod komiksovým příběhem Velké putování Vlase a Brady – o dvou přátelích žijících v malé rokli a jejich dobrodružstvích. Poprvé vyšel roku 1987.



Tvůrčích technik vyzkoušel František Skála nespočet. Na výstavě jsou i práce realizované méně obvyklými způsoby. Například termokresbou nebo scurografií, kterou speciálně vyvinula tajná organizace B.K.S., jejímž je Skála členem. Jde o negativ kreslený tužkou naslepo na pauzák, jenž se vyvolá fotografickou cestou.

Čistě za pomoci fotografie vznikl Skutečný příběh Cílka a Lídy z roku 2007, který Skála vypráví v 322 snímcích. Autorovým jedinečným stylem se dokonce při tvorbě filmu Kuky se vrací nechal volně inspirovat režisér Jan Svěrák.

Poslední velkou výstavu měl Skála před čtyřmi lety ve Valdštejnské jízdárně. Letos kromě výstavy vydal i dvě nová, čistě autorská alba – Pojď se mnou děvče mé a Debut.



Dům U Kamenného zvonu, který je jedním z výstavních prostor Galerie hlavního města Prahy, je otevřen denně kromě pondělí od 13 do 20 hodin. Vstupné pro dospělého vyjde na 150 korun a výstava potrvá do 29. srpna. Až to vládní opatření umožní, jsou v plánu také komentované prohlídky s autorem, koncert uskupení Třaskavá směs i sobotní výtvarné workshopy.