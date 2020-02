Krvavý Cejl? Knižní čtvrtek nahlédne i do brněnského Bronxu

Tokarczuková je držitelkou Nobelovy ceny za literaturu za rok 2018 a v knize Bizarní povídky vypráví o různých formách podivna. Se čtenářem se vydává na různá místa - do Asie, Volyně během vpádu švédských vojsk i do zcela smyšlených území. Nechybí humor ani strach.

Ze zahraničních titulů VKČ sází ještě na biografii hudebníka Leonarda Cohena z pera britské novinářky Sylvie Simmonsové, thriller Úniková hra zahraniční korespondentky Megan Goldinové nebo psychomagickou biografii Tanec reality Alejandra Jodorowského, který loni zavítal i na Svět knihy.

Překladovou specialitou je pak román Melmoth Britky Sarah Perryové, známé autorky Nestvůry z Essexu. Svůj třetí titul se totiž rozhodla zasadit do Prahy. Jeho hlavní hrdinkou je anglická překladatelka Helen, kterou do české metropole dohnalo svědomí. Zápletka se rozbíhá ve chvíli, kdy v Klementinu objevuje tajemnou písemnost.

Do USA i Brna

Martin Řezníček, nynější tvář zpravodajské relace Události v knize vzpomíná na léta strávená ve Spojených státech amerických, kdy pokrýval rozličná témata týkající se politiky, společnosti, kultury i přírodního dění. Nechybí dojmy z pouličních nepokojů, katastrof i krizí. Jednotlivé fragmenty zážitků pak utváří kompilát zvaný USA, který mnohé stereotypy se zemí spojené chvílemi vyvrací a chvílemi potvrzuje.

Se světem médií má stejně jako Řezníček co do činění i nová Štindlova próza, jejímž hlavním hrdinou je novinový komentátor Jan Johan Souček. „Antihrdinou třetího románu Ondřeje Štindla lomcují bezmoc, vztek a strach – a když si pod svým článkem na webu přečte výsměšný komentář, udělá jedno nesmyslné, zoufalé rozhodnutí. Začíná temně groteskní příběh, v němž o sebe křísnou dva muži z opačných táborů společenského spektra,“ láká nakladatelství Argo.

S povídkami do výběru tentokrát přispěje celá skupina autorů, která se setkává v knize Krvavý Bronx. Výlet do známé části New Yorku však nečekejte, řeč je totiž o brněnské čtvrti Cejl. Její historií a hlavně spáchanými zločiny se nechali inspirovat Ondřej Hübl, Irena Dousková, Alena Mornštajnová nebo Petr Stančík. Vydává nakladatelství Druhé město.

Titulů však Velký knižní čtvrtek nabídne mnohem víc. Jeho součástí jsou tentokrát i hovory s českými muzikantkami nebo kniha vyprávějící o kauzách spojených s českým zdravotnictvím.

Do knihkupectví všechny knihy zamíří 19. března.