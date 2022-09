Evžen Boček napsal novou Aristokratku. Knižní čtvrtek uvede patnáct novinek

„Je o tom, jak jsem se, když mi došly peníze, rozhodl, že nepůjdu učit ani nikam do kanceláře, ale že budu dělat něco, o čem ještě budu moct psát,“ řekl dnes autor bestsellerů Novák novinářům. Našel inzerát na pozici ozbrojeného kurýra, za pár dní absolvoval kurs na střelnici a policejní zkouškou a vyjel s dodávkou do ulic. Na základě zážitků a příběhů jeho spolupracovníků napsal román Těžký prachy, protože prý především mince byly ve velkém množství velmi těžké. Kniha je částečně autobiografie, reportáž, poezie i dokument.

„Je to pět povídek, které se více či méně vztahují k válce na Ukrajině. Dvě jsou ze západní perspektivy, dvě přímo ukrajinské a poslední je ruská, zpracovává téma protestů, které na začátku války v Moskvě probíhaly, než byly udušené,“ řekl dnes Němec ke knize Liliputin. „Je to pro mě experiment, nikdy jsem nepsal nic v přímém přenosu, co by se dělo aktuálně. Myslel jsem, že to nepůjde bez časového odstupu a bez osobní zkušenosti. Sledoval jsem zpravodajství jako všichni a byl jsem vzteklý a v šoku a vyvedený z míry a zjistil jsem, že je to dobrý hnací motor pro psaní,“ uvedl.

Nový překlad. T. S. Eliota

Původní česká tvorba má v podzimním Velkém knižním čtvrtku silné zastoupení. Kniha Václava Cílka Přijít za svítání přináší výběr jeho esejů z let 2002 až 2022. Knih Evžena Bočka o pokračování příběhů o Marii III. Kostkové má titul Aristokratka pod palbou lásky a má být posledním dílem ságy, které se dosud prodalo téměř půl milionu výtisků. Boček dnes nevyloučil, že se časem objeví díl, který celou sérii předchází.

Spisovatelka a překladatelka Monika Zgustová se ve své knize Potmě jsme se viděli lépe zaměřuje na osudy rodiny, která před 30 lety musela uprchnout před totalitou a normalizací. Překladovou literaturu zastoupí japonský bestseller Sósukeho Nacukawy Kocour, který zachránil knihy. Je oslavou knih, koček a lidí, kteří je milují.

Výjimečné je zařazení poezie do Velkého knižního čtvrtka. Ke stoletému výročí vydání básnické skladby Pustá země nositele Nobelovy ceny Thomase Stearnse Eliota vychází toto zásadní dílo 20. století v novém překladu Petra Onufera.