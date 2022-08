GLOSÁŘ: Covid jako průvodce vražd i jako inspirace v nových detektivkách

Ve věku 73 let zemřela původem australská zpěvačka a herečka Olivia Newton-Johnová. Na sociálních sítích to oznámila...

Premium Už dávno se od české komedie nečekají zázraky, divák je vděčný, pokud mu není vyloženě stydno. A to je chválabohu...

Ve věku 96 let zemřel Karel Richter, jeden z nejstarších českých divadelních, filmových a televizních herců, zkušený...

Když Kerkonošák řekne houno. Autorku Trautenberga večerníček nepotěšil

Je to sto let, co se 8. srpna 1922 narodila Marie Kubátová, lékárnice a spisovatelka. Vymyslela vypaseného...