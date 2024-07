To že byla jen zkouška? Seemanová zářila: Skvělé! Úžasný rok pokračuje

„Je to super, naprosto skvělý,“ rozzářila se. „Rekord a k tomu postup jako třešnička! A to jsem se hlavně chtěla jen seznámit s olympijským bazénem. I kdyby to dnes dopadlo o půl vteřiny nebo o vteřinu hůř, nechtěla jsem si z času dělat nějaké závěry. Ten závod se vyvíjel docela zvláštně.“

Proč zvláštně?

„Při prvním startu na olympiádě nikdy nevíte co čekat,“ vysvětlovala čtyřiadvacetiletá česká plavecká jednička. „Zkoušela jsem si teplotu v call roomu i atmosféru v hale, navíc z první dráhy, takže řev tribun byl pro mě o dost hlasitější. Pocitově se mi neplavalo úplně hezky a ladně, jak jsem zvyklá, takže výsledek je až neuvěřitelný.“

Výsledkem je národní rekord 57,50, o 25 setin vylepšila své maximum z loňského Rotterdamu. Což znamenalo čtvrté místo v nejnabitější čtvrté rozplavbě a hlavně: postup do semifinále z celkově deváté příčky.

V motýlku! Panečku! Vždyť mu v porovnání s kraulem věnovala před hrami mnohem méně času.

„Motýlkem plavu na trénincích většinou jen sprinty, to mi vyhovuje víc. Je takovým mým příjemným doplňkem, jak si ty tréninky zpestřit,“ říkala.

V Paříži startuje na svých třetích hrách.

„A každé mě zastihly v úplně jiném stádiu kariéry,“ připomíná.

V Riu 2016 coby teprve šestnáctiletá olympijská debutantka obsadila na kraulové dvoustovce jednatřicáté místo. „Když jsem tam poprvé viděla olympijskou vesnici, připadalo mi to neuvěřitelné,“ vzpomíná na své období Alenky (pardon, Barbory) v říši divů.

Pak přišlo Tokio 2021. Covidové hry. Prázdné tribuny. Ale velký průlom. Postupem do finále na 200 metrů volný způsob se tehdy stala první českou olympijskou finalistkou v plavání od Daniela Málka na hrách v Sydney 2000. Po dlouhých jednadvaceti letech.

PŘED TŘEMI LETY. Barbora Seemanová mává z vody po olympijském finále v Tokiu.

Doplavala si tehdy pro šesté místo.

„A to tokijské finále je samozřejmě něco, co mi zatím z olympiád nejvíc uvízlo v paměti nejvíc,“ ujistila. „S ničím neporovnatelná vzpomínka.“

Už brzy by si mohla dopřát další, podobnou, opět finálovou. Vždyť z devátého místa v rozplavbách se zdá být tak blízko k osmému.

„Takhle to neberu. Ani jsem se nedívala, kolik mi teď na osmou chybělo,“ přiznala v novinářské mixzóně.

Prosím, tady jsou čísla a jména: na osmou Australanku Perkinsovou ztratila pouhé čtyři setiny sekundy. Velmi velmi málo. Ovšem na druhou stranu v pouhých sedmi setinách za ní se umístily další tři závodnice.

„Stovka je o desetinách a i ty za mnou jsou strašně rychlé,“ podotkla. „Tím, že jsem si ani na postup do semifinále moc nevěřila, nenakládám v motýlku na sebe žádný tlak. Ale nebude to rozhodně ani tak, že si semifinále večer půjdu jen užít. Budu se soustředit a zkusím, co dokážu.“

Letos se stala dvojnásobnou mistryní a čtyřnásobnou medailistkou z evropského šampionátu. Na kontě má i čtvrté místo z mistrovství světa. Prožívá úžasný rok.

„A olympiáda se koná v Evropě, blízko, v hledišti mám rodiče, přijedou kamarádi,“ přidává další pozitiva.

Nikdy předtím ve Francii nebyla. Pravda, ani po návštěvě této země v roli turistky kdovíjak netoužila. „Není na seznamu mých přání,“ říkala ještě v úterý při odletu na pražském letišti. „Nejsem velký milovník francouzské kuchyně, ani mentality. Ale rozhodně se těším, až Francii a Paříž poprvé uvidím.“

V sobotním dopoledni, v nádherné aréně ve čtvrti La Defense, mezi do nebes čnějícími mrakodrapy, své první seznamování s Francií určitě vyhodnotila podtrženou jedničkou.