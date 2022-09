Viewegh, Saudková i Pekárková. Napsali Povídky, které pomáhají

Výtěžek z prodeje knihy jde na účet neziskové organizace Prales dětem, která se stará o ochranu světového přírodního dědictví na mezinárodní úrovni, podporu protipytlákých aktivit nebo světový monitoring zvířat za účelem jejich orany. Vytváří také různé vzdělávací a osvětové programy pro děti a mládež na pěti kontinentech.

„Bez čtenářů by Databáze nemohla fungovat, čehož si moc vážím. I proto, že se těší velké přízni (v průměru sto tisíc návštěv denně), se to snažím společnosti trochu vracet,“ píše v úvodu Fiala o svých motivacích. „Chtěl jsem lépe využít potenciál Databáze a spojení knih s pomocí druhým, jenom jsem dlouho nevěděl jak... Pak mě to konečně napadlo: Oslovím zajímavé osobnosti různých profesí,“ uvádí.

Michal Viewegh napsal povídku z dob přísného lockdownu, Iva Pekárková zas monolog svérazné kadeřnice a od Markéty Lukáškové se čtenáři mohou těšit na citlivou momentku ze života několika lidí po vypuknutí války na Ukrajině. Miloš Čermák pak vypráví třeba o životě stárnoucího televizního komika, senátor Václav Láska napsal povídku Paragraf .38 speciál.

Z dalších autorů do knihy přispěli oblíbená autorka kriminálních příběhů Michaela Klevisová, spisovatelka a scenáristka Petra Soukupová a čtenářky Markéta Rejzková nebo Jana Pavloušková.

Povídky, které pomáhají vychází i jako audiokniha. V režii Jana Drbohlava je načetli třeba Jiří Ployhar, Martina Hudečková, Jitka Ježková, Barbara Nesvatbová nebo Vasil Fridrich.