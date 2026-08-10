O závistivcích, nabídkách k sňatku a ústecké helmě. Devadesátník Páral vzpomíná

Než jsem se začala ptát, vymínil jste si, abych vynechala banální otázky, které dostáváte opakovaně a čtenáře nudí. Co spadá do banálních otázek, na které se už zdráháte odpovídat?
Takové ty obligátní věci – jak se pořád mám, jestli ještě píšu, jak bilancuju...
Poslední otázka se při vašem kulatém jubileu nabízí, ale budiž, začněme tím, o čem byste rád pohovořil vy.
Jedno téma na srdci mám, a to je seznamovací kolonáda. Tuto akci se mi v Mariánských Lázních povedlo před dvěma lety iniciovat. Radnice reagovala příznivě, vyhlásili jsme v rozhlase, že ji pořádáme v pátek v pět hodin. S dovolením bych vám to rád povykládal trošku košatěji.
Cvičím pravidelně. Bez přehánění dobrých sedmdesát let. Je to železný návyk, když vynechám, jsem nesvůj.