TIPY NA DÁRKY: Knihu na Vánoce? Je tu nový Rushdie, Ferrante i Pawlowská

Tipy Aleny Slezákové Zuří druhá světová válka a její výsledek mohou ovlivnit i vědci a špioni. Jak, to popisuje Sam Kean v knize Atomoví parchanti, která, ač je založena výhradně na faktech, se čte jako napínavý thriller. Adolf Hitler chce získat jadernou pumu a Američany znepokojí informace, že se na ní v Německu usilovně pracuje. Vyšlou tedy do Evropy skupinu špionů, kteří mají jejich práci sabotovat – mimochodem je v ní i mladší bratr pozdějšího prezidenta Kennedyho Joe. V knize se setkáme i se jmény slavných fyziků od Alberta Einsteina přes Wernera Heisenberga po Irene Joliot-Curie. Ve stejné době se odehrává i román Jenny Lecoatové Hedina válka. Mladá Židovka Hedy uprchne po anšlusu z Vídně a dostane se na ostrůvek Jersey u francouzského pobřeží. Jenže i ten posléze obsadí němečtí okupanti. Už není kam utéct. Dívce se podaří zatajit svůj původ a získá místo překladatelky u Němců. Tam se setká s jistým německým důstojníkem a zrodí se láska. Zakázaná, samozřejmě. Hedy podniká drobná odbojová gesta, i když ví, že tím riskuje život. Ale vzdát se nehodlá – ani odboje, ani lásky. A naštěstí má přátele, kteří jí pomáhají. Zakázaná láska je i tématem knihy české autorky Veroniky Opatřilové Počkej na moře, která nás rovněž zavede na ostrov – tentokrát na anglický Wight, kam přijíždí studovat mladý Švéd. Zamiluje se do svého profesora a on do něj. Je konec šedesátých let a homosexualita už sice přestala být v Británii trestným činem, ale to neznamená, že není riskantní – milenci jsou od společnosti odděleni „nekonečnou vzdáleností lidských předsudků a strachu“. Počkej na moře je nádherný román, citlivý, jímavý a psaný vytříbenou řečí včetně velice decentně podaných erotických scén. Vraťme se od citů k faktům. Britský investor Bill Browder odhalil v Rusku obrovský daňový podvod a rázem se stal jedním z velkých nepřátel putinovského režimu. Jeho právníka Sergeje Magnitského zabili v ruském vězení, Browdera Rusové začali pronásledovat po Evropě a snažili se přes soudy dosáhnout jeho vydání do Ruska. V autobiografické knize Zmrazeno autor líčí svůj souboj s Rusy, tamní finanční podvody a především svou snahu o prosazení takzvaného Magnitského zákona, který uvaluje finanční a vizové sankce na činitele odpovědné za porušování lidských práv (v různé podobě dnes platí v řadě zemí). Strhující a drastické čtení.