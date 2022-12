RECENZE: Martin Komárek se inspiroval u otce. Napsal trochu šílený román

Autor se inspiroval osudem vlastního otce, známého ekonoma a politika Valtra Komárka. Ovšem Komárek, o němž je v románu řeč, je obyčejný dělník, který se malého Valina ujal hned po jeho narození a teď se snaží přesvědčit gestapáka Mikulku, že chlapec není židovské dítě, ale jeho nemanželský, tudíž „árijský“ syn.

Odolává i trýznění, vědom si toho, že pokud přizná pravdu, skončí i Valin v koncentráku, kde s největší pravděpodobností zahyne. Stejně jako Róza a Bergr. Tomu momentálně hrozí kastrace – kastrováním vězňů patří k oblíbené zábavě jednoho ze sadistických dozorců. Příšerné scény z koncentračního tábora ukazují, že pokud jde o líčení černých stránek života, nezná autorova fantazie mezí.

Neustálé bití, mučení, urážky, jimž čelí ty trosky, které kdysi bývaly vzdělanými

Žid Berger 70 % Martin Komárek Petřín, 2022, 304 stran

a kultivovanými lidmi, vyvolávají ve čtenáři depresi a pocit hnusu. Komárek (Martin) přizpůsobil děsivému prostředí i jazyk plný vulgarit až obscénností, třeba při popisu „výcviku“ malých holčiček, aby dokázaly sexuálně uspokojit německé vojáky. Na druhé straně dovedou vězňové i pod závojem dýmu z pecí krematoria a v očekávání poslední cesty do plynové komory i drobně filozofovat nejen o osudu židovského národa.

Může takový šílený příběh ze šílené doby skončit dobře? Z malinké části ano. S plánem vězňů na zabití říšského vůdce SS Himmlera to dopadne všelijak. Ale když se Valina zeptá v nádražní čekárně jeden muž, co tam dělá, odpoví mu chlapec: „Promiňte, pane přednosto, já tu čekám na transport do Osvětimi.“ Naštěstí se nedočkal.