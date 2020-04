O epidemii psala ve svém románu Hana. Teď Mornštajnové zbrzdila život

Srovnáváte? Hledáte souvislosti? Přemýšlíte, nakolik je to, co prožíváme, podobné epidemii, o které jste psala v románu Hana?

Na podobnost s tyfovou epidemií, která vypukla ve Valašském Meziříčí v únoru 1954, jsem si nejdřív vůbec nevzpomněla. Připomněli mi ji až ostatní, když říkali: To je jako ta epidemie, o které jsi psala v Haně, že? Ale tehdy ta epidemie postihla jeden region. Teď máme co do činění s celosvětovou pandemií. A já jenom doufám, že medicína je dál, než byla před sedmdesáti lety.