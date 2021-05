Festival United Island of Prague se vrací do centra Prahy

Osmnáctý ročník festivalu United Islands of Prague s podtitulem German Edition vol.2 se poslední červnový víkend odehraje přímo v samotném centru Prahy na Střeleckém ostrově, Kampě, Dětském ostrově a Janáčkově nábřeží. Tedy právě tam, kde v minulosti vyrostl. „Letošní návrat na ostrovy bude sice jen předzvěstí návratu v celém rozsahu v roce 2022, ale doufáme, že si ho s diváky užijeme tak jako některé z nejpovedenějších ročníků v dobách, kdy jsme ještě na ostrovech v centru každoročně působili. Bude to příležitost trochu zavzpomínat na staré časy nebo naopak poprvé zažít hudbu v místech, která byla dlouhou dobu součástí hlavní myšlenky United Islands of Prague,“ popisuje David Gaydečka, pořadatel festivalu.

Zpátky ke kořenům se festival vrátí také hudebně. Dramaturgie návštěvníkům představí ty nejzajímavější vycházející objevy domácí i mezinárodní scény všech možných žánrů. „Hrozně se těším, až budeme moct společně s diváky objevovat ty nejnovější trendy a kapely nejen z České republiky a Slovenska, ale z celé Evropy. Výraznější zastoupení bude mít nově urban a electronic music, ale silný základ budou tvořit indie, folk a alternativa, jak jsou návštěvníci z minulých ročníků zvyklí. Pokud to mezinárodní situace dovolí, stane se United Islands prvním letošním mezinárodním hudebním open air festivalem mladých kapel, interpretů a interpretek,“ říká hudební dramaturgyně Barbora Šubrtová.

Vize letošního ročníku je založena na kvalitním nehudebním programu, který unikátně propojí známé pražské subjekty, které se věnují udržitelnosti, diverzitě, kultuře, nebo veřejnému prostoru. „Program je rozdělen na tématické okruhy Odvaha, Svoboda, Zdraví a Udržitelnost. K realizaci těchto témat si zveme silné partnery jako je například Asociace společenské odpovědnosti, Skautský Institut, Museum Kampa, Olympijský výbor, Amnesty International a mnoho dalších. Přes den se tedy můžete těšit na panelové diskuze, workshopy, přednášky s

ambasadory i program pro děti,“ vysvětluje koordinátorka festivalu Kamila Buráňová.