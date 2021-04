Streamy i testování. Festivaly klasiky se letos připravují na vše

Do začátku Pražského jara zbývá něco přes měsíc. A už teď je zřejmé, že ani letošní program se neuskuteční tak, jak byl naplánován. K jeho vrcholům měla patřit vystoupení zahraničních orchestrů z Londýna, Mnichova či Budapešti, které měli řídit sir Simon Rattle, Jakub Hrůša a Iván Fischer.



„Nezastírám, že jejich účast je ohrožena. Nejen kvůli situaci u nás, ale i v dotyčných zemích. Jde třeba o to, jestli mohou orchestry společně zkoušet,“ vysvětluje ředitel přehlídky Roman Bělor. V případě zahajovacího večera už rozhodnutí padlo: Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin a dirigent Vladimir Jurowski nejsou schopni kvůli nařízením, aktuálně platným v Německu, Smetanovu Mou vlast nastudovat.

Zachránit, co se dá

O „jiné“ pojetí Mé vlasti však posluchači nepřijdou. Festival ji totiž svěřil souboru dobových nástrojů Collegium 1704 a jeho šéfovi Václavu Luksovi. Ti se věnují hlavně barokní hudbě. „Chceme přinášet různé pohledy na tuto skladbu. Když bylo jasné, že berlínský orchestr nepřijede, diskutovali jsme o tom, jakou jinou přidanou hodnotu nabídnout. Z debaty vyplynulo, že by to mohl být pohled moderních mladých lidí, kteří dělají starší hudební období. Václav Luks je navíc jedním z našich nejlepších dirigentů a hudebníků,“ zdůrazňuje Bělor.

Kdo ze zahraničních umělců přijede, nedokáže říct. „Doufáme, že zachováme aspoň komorní koncerty se zahraniční účastí. Chceme zachránit, co se dá, jít cestou kompromisu. Aby Pražské jaro bylo menší, jiné, ale luxusní,“ přeje si Bělor.

Zatím také netuší, jestli na koncerty budou moci přijít diváci. V tomto ohledu už má aspoň zkušenost z loňska. „Připravili jsme tři varianty. První počítá s diváky, i když je otázka, kolik jich bude povoleno. Pak je alternativa, které říkáme hybrid, to znamená, že do sálu bude vpuštěna jen malá část diváků a současně poběží internetový přenos. A pak je pesimistická verze, to jest pouze internetový, respektive televizní přenos. V tom případě bychom dle loňského modelu nabízeli přenosy v maximální kvalitě,“ popisuje.

Vstupenky prozatím zůstávají v platnosti. „Zabrzdili jsme prodej přibližně na polovině kapacity sálů. Kdyby se restrikce přece jen hodně uvolnily, třeba i v průběhu festivalu, tak bychom určitě druhou polovinu kapacit doprodali,“ uvažuje.

Umění improvizace

Na rozdíl od Pražského jara se dva naše přední letní festivaly – pražské Letní slavnosti staré hudby a Smetanova Litomyšl – loni konaly, i když v notně pozměněné podobě.

A improvizace přijde určitě ke slovu i letos, jakkoli se pořadatelé upínají k výhodě pozdějšího termínu a postupujícímu očkování. „Stále žije naděje, že se naše akce budou moci konat živě, s účastí zahraničních umělců a s větší či menší účastí publika. Je však jasné, že po loňské a ještě stále probíhající zkušenosti již skutečně není možné plánovat jakoukoli koncertní akci bez náhradních řešení. Proto pracujeme i na ‚audiovizuální‘ verzi festivalových projektů, ať už prostřednictvím živých streamů, nebo záznamů. Dnešní pořadatel musí být připraven téměř na všechno...“ poznamenává ředitelka Letních slavností Josefína Knoblochová. Zveřejnění programu zatím přehlídka odložila.

Také Smetanova Litomyšl vyčkává. „Stále věříme, že se letošní festival uskuteční. Připraveny máme dvě termínové varianty, první od 10. června do 6. července a pozdější, zkrácenou, od 1. do 11. července,“ přibližuje ředitel Jan Pikna. V obou se počítá i s operními inscenacemi a orchestrálními koncerty.

Nejpozději 16. dubna chce management rozhodnout, zda má první varianta ještě šanci. V takovém případě by program zveřejnil 17. května a předprodej vstupenek by byl zahájen 26. května. Pokud rozvolnění opatření nebude v dohledu, začne se finalizovat druhá varianta. „Kdyby nebylo možné použít žádnou z připravených variant, zaimprovizujeme jako loni. A pokud by do hlediště vůbec nesměli návštěvníci, budeme vysílat koncerty z rodného bytu Bedřicha Smetany, ze zámeckého divadélka, zámecké kaple a dalších míst,“ ujišťuje Pikna.

Ke vstupence test

Oproti loňsku festivaly nejspíš čeká jedna další komplikace, která by však paradoxně mohla napomoci jejich konání: testy diváků na koronavirus. Jestli je budou muset předkládat spolu se vstupenkou, anebo se budou moci otestovat před vstupem do sálu, pořadatelé nevědí. Jsou však odhodláni se přizpůsobit.

„Na toto téma se teď hojně diskutuje mezi uměleckými institucemi a ministerstvy zdravotnictví, kultury i průmyslu a obchodu. Jisté je, že lidé budou muset mít respirátory a nějakým způsobem prokázat test. Měla by být možnost se otestovat i u vstupu, ale musí se myslet na to, jestli se to dá zvládnout“ upozorňuje za Pražské jaro Roman Bělor.

Také ředitelka Letních slavností počítá s oběma možnostmi. „Obě jsou reálné. Která z nich bude bezpečnější, komfortnější a proveditelnější, budeme muset vyhodnotit později,“ potvrzuje Knoblochová.

A připojuje se i ředitel Smetanovy Litomyšle. „Věřím, že se dokážeme přizpůsobit všem požadavkům hygieniků. Akceptovali bychom i omezení jen pro držitele covid pasů atestované, testování bychom dokázali i zařídit,“ slibuje.