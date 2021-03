Lidové písničce se nedá moc pomoct, ale lze jí ublížit, říká šéf Čechomoru

Na novou desku jste zařadili nahrávku, kde zpíváte v dětských letech. Jak to vzniklo?

Je to takový bonus, se kterým jsme vlastně ani nepočítali. Byla to spíš taková klukovina. Nahrávka vznikla, když mi bylo osm let. Můj bratranec Milan Novák, o pár let starší, už uměl hrát na kytaru, já jsem mu do toho zpíval a on to zaznamenal na kotoučový magnetofon. Po letech se ta nahrávka objevila a kluky z kapely moc bavila. Tak moc, že ji dali na novou desku. Mě osobně to zase tak neuchvátilo. (smích)

Mám trošku problém s tím futrálem na housle nebo kloboukem, do kterého se vybíraly peníze. Za to jsem se styděl. Ale je pravda, že po několika letech na ulici otupíte. Zase na druhou stranu hned víte, na čem jste. František Černý zpěvák