Jaz Coleman by s námi rád natočil film Kde je Franta, prozradil Čechomor

Odkud se vzal název Radosti života?

Na jaře proběhla první část omezení ohledně korony, takže jsme zalezli do studia s tím, že natočíme, co nás napadne. Takže jsme nahráli asi patnáct písniček. Nehledali jsme žádné složitosti, prostě jsme chtěli udělat uvolněnou, přímou a jednoduchou nahrávku. Mám rád básně Františka Gellnera, takže jsem zhudebnil jeho báseň Napsala mi psaní. A tak se nám to nějak celé spojilo, že jsme podle jeho básnické sbírky Radosti života nazvali celé album.