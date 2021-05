Smetanova Litomyšl vměstná do jedenácti dnů třicet pořadů, Plachetku dvakrát

Kratší a maximálně zhuštěný bude 63. ročník Národního festivalu Smetanova Litomyšl. Zahájí jej 1. července Česká filharmonie tóny Slavnostní předehry D dur Bedřicha Smetany a zakončí 11. července Ravelovo Bolero v podání pražských filharmoniků na závěr Velkého finále – OLÉ!

Pořadatelé netuší, jak velkou kapacitu míst budou moci obsadit, ani jak přísné podmínky budou na diváky čekat. Stávající opatření umožňují zaplnit až 50 procent kapacity. Pokud to rozvolňování umožní, do prodeje půjdou další vstupenky.

„Pro nás to bude velké dobrodružství, velká improvizace, jak jsme na to zvyklí. Máme to docela rádi,“ řekl ředitel festivalu Jan Pikna.

Program se stejně jako v minulém roce musí obejít bez účasti zahraničních souborů.



„Přestože byla uzavřena řada smluv o jejich vystoupení, nemůže ani jedna strana trvat na jejich dodržení. Vždyť se stále ještě nacházíme v situaci, kdy nejsou například jasné podmínky návratu do vlasti umělců,“ uvedl umělecký ředitel festivalu Vojtěch Stříteský.

Na nádvoří zámku bude opět výsuvná střecha

Na nádvoří litomyšlského zámku se vrátí výsuvná střecha, velké hlediště a hlavně opery, které v loňském ročníku poprvé kvůli pandemii chyběly.

Smetanova Litomyšl 63. ročník festivalu s podtitulem Klíče od domova se odehraje od 1. do 11. července. Předprodej vstupenek bude zahájen 26. května v 10.00 hodin. Vedle České filharmonie festival přivítá například Českou Sinfoniettu, PKF – Prague Philharmonia, Symfonický orchestr Českého rozhlasu, soubory Collegium 1704 & Collegium Vocale 1704, Barocco sempre giovane, Pavel Haas Quartet, Moravia Brass Band, ale také třeba Epoque Quartet a Josef Vejvoda Trio. Dvakrát například vystoupí Adam Plachetka, na Galakoncertu se představí Simona Šaturová a Petr Nekoranec.

Janáčkova opera Národního divadla Brno přiveze Pucciniho Bohému a Evžena Oněgina od Petra Iljiče Čajkovského, Opera Národního divadla moravskoslezského Ostrava pak Dvořákovu Rusalku a Smetanovu Hubičku.

Návštěvníci festivalové stagiony na zámku v Nových Hradech se mohou těšit na premiéru projektu Třikrát Ariadna s díly Monteverdiho, Bendy a Martinů.

Slavnostní zahajovací koncert České filharmonie bude 1. července od 20.15 hodin živě přenášen na ČT art. Bude-li večerům přát počasí, mohou 1. a 11. července přímé přenosy ze zámeckého nádvoří sledovat také návštěvníci ve Festivalových zahradách.

Volně přístupná doprovodná scéna Smetanovy Litomyšle chystá například koncerty Anety Langerové, kapely Jelen nebo francouzských The Cracked Cookies.

„Novinkou letošního ročníku je formát ‚Večerní klasika‘. Krátké koncerty komorní klasické hudby mohou být skvělým prvním krůčkem pro ty, kteří se na operu na nádvoří ještě necítí,“ uvedla dramaturgyně Petra Soukupová.

Výtvarná Litomyšl představí obří plastiku

Smetanova výtvarná Litomyšl letos představí sedmnáct výstav. Kromě místních galerií a muzea se opět objeví v ulicích města. Nabídne druhý ročník open-air výstavy předních českých umělkyň a umělců Plán B a také odhalení sochy Krištofa Kintery.

„Kinterova sedmimetrová plastika pro Litomyšl nazvaná Praying Wood představuje klečící antropomorfní postavu a měla být vrcholem minulého ročníku výtvarného festivalu,“ uvedla ředitelka městské galerie Martina Zuzaňáková. Dodala, že někteří galeristé otevřou výstavy, které jsou součástí Smetanovy výtvarné Litomyšle, už v červnu.

Zájemci o festival by v příštích týdnech měli sledovat webové stránky Smetanovy Litomyšle. Zjistí tak, zda se neuvolnily do prodeje další vstupenky, a také se dozvědí, jaká pravidla pro návštěvníky festivalu aktuálně platí.

„Je pravděpodobné, že návštěvníci budou do festivalových míst vpuštěni pouze v respirátorech a že se budou muset prokázat negativním testem, potvrzením o plném očkování nejméně před 14 dny nebo o prodělání nemoci covid-19 v posledních 90 dnech,“ upozornil Pikna.