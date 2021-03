Dvořákova Praha věří, že se uskuteční. Má ji otevřít orchestr La Scaly

Přehlídka nese jméno skladatele Antonína Dvořáka, od jehož narození uplyne 180 let. Proto se pořadatelé rozhodli pozvat britsko-maďarského klavíristu a dirigenta Sira Andráse Schiffa, jenž se Dvořákovi soustavně věnuje, a svěřit mu mimořádnou festivalovou roli rezidenčního umělce. Umělec vystoupí jak s recitálem, tak na komorním koncertě i s Českou filharmonií. Zároveň se ujme role mentora mistrovského kurzu. A protože letos uplyne i 1 100 let od smrti sv. Ludmily, jedním z vrcholů programu by mělo být provedení Dvořákova oratoria Sv. Ludmila Českou filharmonií v chrámu sv. Víta.

V orchestrální řadě figurují i špičkové zahraniční orchestry. Zahájení obstará těleso Filarmonica della Scala, složené z členů orchestru proslulé milánské scény, které bude řídit kolumbijský dirigent Andrés Orozco-Estrady. Dvakrát vystoupí Vídeňští filharmonikové s Herbertem Blomstedtem, přijedou i Bamberští symfonikové s Jakubem Hrůšou, britský soubor Academy of St. Martin in the Fields a rakouské těleso Camerata Salzburg.

V komorní hudbě se program soustředí na Dvořákova klavírních tria a kvintety, které provedou kurátor komorní řady Boris Giltburg, Pavel Haas Quartet, András Schiff a členové Panochova kvarteta. Festival opět dá šanci i mladým interpretům. Koncert Mladých filharmoniků Dvořákovy Prahy povede Tomáš Netopil, součástí přehlídky budou veřejná finálová kola soutěže Concertino Praga. Festival také poprvé představí nové dílo, které pro sebe objednal: Dvořák Airlines pro smyčcový orchestr zkomponoval Lukáš Sommer. Chybět nebude ani doprovodný program: Tradiční putování Po stopách Antonína Dvořáka zavede výletníky na zámek Maleč, sídlo Marie Červinkové-Riegrové, libretistky Dvořákových oper Jakobín a Dimitrij.

Loňský festival sice proběhl, ale v omezené podobě a s řadou změn. Ohledně realizace letošního programu se ředitel festivalu Jan Simon snaží být optimistický. „Loňský rok nás naučil, že v těchto časech je třeba si vážit i těch nejmenších drobností a radostí. Jsme připraveni reagovat na konkrétní situaci, jednáme o licencích pro videopřenosy, nicméně doufáme, že s postupem očkování se hranice zprůchodní a Dvořákova Praha se uskuteční v plánované podobě a především s diváky. Hudební život se ocitl na hraně existence, věříme však, že lidé mají potřebu se setkávat,“ doufá.



Předprodej vstupenek nicméně zatím probíhá výhradně online na webu dvorakovapraha.cz. Festival také garantuje vrácení peněz za zakoupené vstupenky pro případ, že bude omezena kapacita koncertních sálů nebo bude konání koncertů opět zcela zakázáno.