Festival Colours of Ostrava se opět odsouvá, bude až v červenci 2022

Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti i na rok 2022. „Věřili jsme celý rok. Společně s dalšími pořadateli u nás či v Evropě jsme pracovali na opatřeních, která by pořádání velkých kulturních akcí v létě umožnila. Protože se ale tak rozsáhlý festival jako ten náš nedá v nejvyšší kvalitě připravit za pár měsíců, dostali jsme se v tuto chvíli do nejzazšího momentu a musíme se rozhodnout,“ vysvětluje rozhodnutí ředitelka festivalu Zlata Holušová.

„Bohužel současná situace s pandemií koronaviru a neexistující výhled na letní měsíce ohledně budoucích opatření nám nedává jinou možnost než festival opět přesunout,“ dodává.

Stejně jako po loňském přesunu začíná prý festivalový tým pracovat na programu pro rok 2022. „Budeme se snažit přesunout hlavní headlinery i většinu zahraničních kapel. Jsme velmi zavázáni všem fanouškům, kteří si na tento program zakoupili vstupenky a ponechali si je. Nechceme zklamat jejich důvěru,” pokračuje ředitelka populární akce.

Pořadatelé fanoušky prosí, aby si vstupenku na loňský či letošní rok ponechali. „Věříme, že naše vstupenka u vás doma na nástěnce či v počítači zůstane jedním ze světel na konci tunelu, na které se můžete těšit. Že společný zážitek z živé hudby a kultury nejen na našem festivalu se stane tím, co nás po tomto temném období spojí. Děkujeme,” apeluje Zlata Holušová. Podobně jako loni ale bude možnost z existenčních či jiných vážných důvodů požádat od 7. dubna do 30. června 2021 o vrácení vstupenky.

Devatenáctý ročník festivalu se měl po přesunu z loňského roku letos konat od 14. do 17. července. Vystoupit zde mimo jiné měli američtí The Killers, Lumineers a Twenty One Pilots či třeba Senegalec Youssou N´Dour.

Akce tradičně pořádaná v areálu Dolních Vítkovic lákala na více než 450 programových bodů na čtyřiadvaceti venkovních i krytých scénách. A to včetně mezinárodního fóra Meltingpot, divadel, workshopů, filmu či výtvarných instalací. Zmíněný přidružený Meltingpot se taktéž přesouvá na nový termín příštího roku