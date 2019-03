Kolegové zahrají písně Petra Skoumala. Jejich síla je obrovská

„Říkali jsme si, že by bylo dobré nacvičit program složený z jeho věcí. Dětských písní bude pár, většinou na texty Emanuela Frynty, které jsou prostě nádherné. I dospěláci si to užijí,“ říká violoncellista Olin Nejezchleba, který s kytaristou Norbim Kovácsem Skoumala poslední tři roky jeho života doprovázel.

„Pro mě to bylo jedno z nejhezčích hraní vůbec. Ač to oproti nám byl opravdu starý pán, tak s ním byla sranda jak se sobě rovným. Navíc snesl humor na svou osobu, což někteří ješitní hudebníci nezvládnou. A z něj si člověk mohl dělat nejčernější tvrdou legraci a on to uměl krásně vracet. Nařehtali jsme se jako nikdy,“ vzpomíná Nejezchleba.

Skoumal vystupoval od konce šedesátých let s písničkářem Janem Vodňanským, byl však i plodným autorem skladeb pro jiné zpěváky, jako je Kolej Yesterday Michala Prokopa, nebo hudby pro filmy Jára Cimrman ležící, spící či Indiánské léto. Vzhledem ke vztahu k dětské tvorbě nepřekvapí, že Skoumal napsal hudbu i k večerníčkům Malá čarodějnice nebo Pat a Mat.

V Besedě k poctě Skoumalovi zahrají bubeník Jiří Zelenka, houslista Vladimír Pavlíček a kytarista Pavel Skála, tedy hudebníci z aktuální sestavy Mišíkovy kapely Etc..., a dále basista Pavel Novák, klávesista Milan Potoček a samozřejmě Kovács s Nejezchlebou.

Ten vzpomíná, že ne všechna předchozí vystoupení s tímto programem vyšla bez chyb. „V Liberci nebylo z plakátu vůbec jasné, kdo bude hrát, jako by to byla nějaká místní kapela. Takže nepřišlo moc lidí. Ale když viděli ten náš ansámbl, tak byli hrozně překvapení. A všude jinde byli nadšení. Síla Petrových písní je totiž obrovská,“ líčí.