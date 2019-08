Krásný ztráty Live lákají na duety Michala Prokopa s Kollerem či Redlem

Hrát se tentokrát bude poprvé na třech pódiích. Kromě hlavní scény bude přichystaná „indoor stage“ a alternativní „všetická jízda“, kde se představí MCH Band, Extempore nebo Jiříkovo vidění.

Samozřejmě si tu zazpívá Michal Prokop, a to nejen v pátek se svými Framus Five. Už odpoledne totiž vystoupí v rámci projektu Pocta Petru Skoumalovi. Zesnulý hudebník byl dlouhá léta jeho dvorním skladatelem. Dále si Prokop zahostuje se zpěvačkou Never Sol a objeví se i v nočním bloku Davida Kollera. V sobotu si potom zazpívá s Vladimírem Mišíkem a Vlastou Redlem.

Na hlavní scéně se uvede také kapela Motion Food, kterou před třiceti lety založil bluesman a výrobce kytar Peter Jurkovič a dnes s ní pokračuje jeho syn Marcus, skupina Zrní nebo legenda českého psychedelického rocku The Primitives Group.

V sobotu bude největší pódium lákat na Laca Décziho nebo Lauru a její tygry. Dále se představí Vladimír Merta, Lenka Dusilová, projekt Martina Němce z Precedensu pod názvem Lili Marlene nebo indie rokenrolová kapela Vees.

Součástí festivalu bude také výstava Kytary proti totalitě, která vznikla ve spolupráci s Popmuzeem a festivaly Metronome a Pohoda. Zobrazovat bude roli hudby při důležitých společenských změnách v Česku i na Slovensku.

Festival Krásný ztráty Live se původně konal jako opulentní oslava Prokopových sedmdesátin v roce 2016 v letním amfiteátru v Lokti nad Ohří, kde také poprvé živě i s orchestrem zazněla legendární artrocková skladba Město ER.

Další léto se celá akce přesunula do zámeckého parku na Konopišti a vystoupila tu například Mňága a Žďorp nebo YoYo Band. S roční pauzou, kdy se pořadatelé věnovali svým dalším aktivitám spojeným s rostoucím festivalem Metronome či United Islands of Prague, tu jsou tedy Krásný ztráty Live s hudbou napříč generacemi potřetí.

Festival v pondělí uvolnil do prodeje poslední sérii vstupenek, k dispozici jsou v síti Ticketportal. Na jednotlivé dny lze pořídit lístky za 890 korun, dvoudenní vstupenka vyjde na 1 190 Kč, s místem v kempu a parkovacím stáním potom na 1 290 korun.