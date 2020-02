Mukovy mánie a deprese srovnaly elektrošoky, vzpomíná zpěvákův přítel

Letos to bude deset let, kdy Petr Muk bohužel doplatil na svou slabost pro alkohol, jeho hudba ovšem pořád žije. Vychází nový výběr hitů, přátelé na jeho počest pořádají pravidelný festival Kouřimská skála a na Facebooku má 90 tisíc sledujících fanoušků…

Ano, na deset let mrtvého zpěváka je to fantastické číslo. Petrovi fanoušci jsou mimořádně oddaní, i přesto, že se rozdělili na ty, kteří ho měli rádi jako „oceánského“, na ty „shalomské“ a třetí skupina ho objevila v době sólové kariéry. Problém byl, že fanoušci z éry Oceánu jsou alternativci, kteří popové věci odmítají. A dámy dojaté při písničce Tančíš sama zase neznají ty staré „oceánské“ věci nebo se jim zdají složité. A já bych řekl, že je nejvyšší čas, aby se ti fandové propojili, třeba i na základě té nejnovější kompilace, a řekli si: „Možná jsme ho měli rádi každý někdy jindy, ale pořád to byl ten jeden Petr Muk.“