Čím jsem starší, tím je pro mě odchod táty bolestivější, říká dcera Petra Muka

Festival Kouřimská skála byl letos už desátým rokem věnovaný vzpomínce na zpěváka Petra Muka, který zemřel před dvanácti lety. Ani tentokrát na něm nechyběla jeho dcera Noemi, která zde tentokrát i zpívala.

„Spousta lidí mi říká, že jsme si s tatínkem velice podobní. Hlavně tady na festivalu to slyším téměř od každého,“ svěřila se Noemi Muková v rozhovoru pro pořad Showtime.

O tatínka přišla v pouhých třech letech. Přesto si prý na různé chvíle strávené s ním útržkovitě pamatuje. „Nejvíce na momenty, kdy neměl práci a mohli jsme být spolu doma. Naháněli jsme se často po obýváku, nebo jsme chodili ven do parku,“ říká.

Zpětně vnímá Petra Muka jako dobrého člověka s velkým srdcem. „Klidný, rozumný, úžasný a vtipný. Vím, že jsme se spolu hodně nasmáli,“ popisuje Muková s tím, že na odchod tatínka si vzpomíná.

„Rodina mi to však oznámila až po nějakém čase. Maminka i její kamarádky mi to dokázaly nádherně vysvětlit. Ale tehdy jsem to ve třech letech vnímala trochu jinak. Čím jsem starší, tím je to pro mě samozřejmě bolestivější a mnohem více si to uvědomuji a vnímám,“ vysvětluje.

Účastnit se různých vzpomínkových akcí prý zvládá. „Ale když jsem někdy sama doma, nebo opravdu potřebuji tátu, v takových chvílích je to pak horší. Přesto mám pocit, že je každý den se mnou,“ přiznává Noemi Muková, která se v poslední době věnuje zpěvu.

„Dříve jsem zpívat nechtěla, styděla jsem se. Vlastně až minulý rok se to ve mě zlomilo a řekla jsem si, že bych to mohla zkusit. Začala jsem chodit na zpěv, věnuji se tanci a divadlu i herectví. Moc mě to baví. Udělala jsem nedávno zkoušky a dostala se na konzervatoř v Bratislavě, z čehož mám obrovskou radost,“ říká.

„Kdybych mohla tátovi něco vzkázat, tak bych si přála, aby věděl, že si teď plním svůj sen a dělám to, co mě neskutečně baví,“ dodává Noemi Muková.

Zpěvák Petr Muk s dcerou Noemi a manželkou Evou (2007)

Petr Muk se narodil 4. února 1965 v Českém Krumlově. Vyrůstal v Českých Budějovicích, kde vystudoval stavební průmyslovku. Od patnácti let hrál a zpíval s českobudějovickými punkovými a undergroundovými skupinami, jako byli Jolly Jokers nebo Dural. V roce 1985 spoluzaložil Oceán, jednu z nejvlivnějších českých kapel své doby. Skupina bodovala hned prvním velkým hitem Ráchel, absolvovala turné po Anglii spolu s Erasure a dodnes je kultovní českou fanouškovskou kapelou.

V letech 1992 až 1996 působil Muk s Petrem Kučerou a textařem Petrem Honsem v dalším úspěšném seskupení Shalom. První sólové album vydal v roce 1997 a začal vystupovat i v muzikálech. Natočil hity jako Loď ke hvězdám, Neusínej, Tančíš sama nebo Ty a já. V letech 2002 a 2003 se stal stříbrným Českým slavíkem, v roce 2004 pak bronzovým.

Zemřel 24. května 2010. Policie i rodina úmrtí popsala jako nešťastnou událost. Bulvární deníky uvedly, že se udusil zvratky, podle pitevní zprávy měl v krvi 2,65 promile alkoholu a léky na svou duševní nemoc, trpěl bipolární afektivní poruchou (dříve maniodepresivní psychóza). Pohřbený je v Českém Krumlově. Letos by oslavil 57. narozeniny.

VIDEO: Noemi Muková - ADONAI z muzikálu Golem / Kouřimská skála 2022: