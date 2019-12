HUDBA 2020: Praha uvítá Kiss, Aerosmith, Ozzyho nebo třeba Pet Shop Boys

Australský herec, skladatel, spisovatel a scenárista Nick Cave, kráčející ve stopách Leonarda Cohena nebo Boba Dylana, přiveze 30. května do Prahy materiál z aktuálního dvojalba Ghosteen. Intimní, a přesto drásavé koláže, které se vzpírají jednoznačnému žánrovému zařazení. Je to prostě „kejvavej Nick“ a bude ohromně podnětné zjistit, jak bude materiál z téhle desky fungovat živě.

Další životem otřískaní muzikanti, které příští rok, konkrétně 24. června, uvidíme v Praze, vyšli z odkazu Rolling Stones. A zatímco Mickovi a Keithovi se přezdívá The Glimmer Twins, Steven Tyler a Joe Perry z kapely Aerosmith bývají označováni jako The Toxic Twins. Naposledy jsme je v Česku viděli v červenci 2010, čili bude záhodno zjistit, v jaké se momentálně nacházejí formě.

Na pamětnickou strunu zahrají i do našich končin pravidelně se vracející Iron Maiden nebo Kiss, kteří už mnoho let ohlašují konec činnosti anějak se k tomu nemohou dokopat. Pikantní bude dozajista i koncert Guns N’ Roses v pražských Letňanech, který proběhne 20. června. Axl Rose je jeden z posledních přeživších rockových darebáků a na vystoupeních téhle party se stále ještě může stát cokoliv.

Balzámem na pocuchané nervy by pak mohlo být vystoupení kytarového virtuosa Erica Claptona. Jeden z nejlepších kytaristů všech časů se představí 29. května v pražské O2 areně. A ještě jedno jméno bychom v rámci nadcházející koncertní sezony neměli opomenout.

Táta všech rockerů Ozzy Osbourne přijede 13. listopadu rovněž do O2 areny a společnost mu budou dělat britští heavymetaloví veteráni Judas Priest. Ozzy Osbourne navíc na příští rok chystá vydání nového alba Ordinary Man, které prolomí jeho desetiletou nahrávací pauzu. Zatím posledním Ozzyho studiovým počinem je deska Scream z roku 2010.

S novým materiálem se blýskne i poppunková trojka Green Day, kterou příští rok rovněž uvidíme v Česku, konkrétně v červnu na festivalu Rock For People. Desku „zelenáči“ vydají 7. února pod celkem pikantním názvem Father Of All Motherfuckers. Událostí bude také koncert metalové kapely System Of A Down, která zahraje 16. června v O2 areně.

Nejen rockem je ovšem živ hudbymilovný tvor. Bylo by hříchem opomenout vystoupení britského popového klenotu Pet Shop Boys. Dvojice Neil Tennant a Chris Lowe vydá 24. ledna příštího roku nové album Hotspot, ale do pražského Fora Karlín přijede 13. května v rámci turné Dreamworld: Greatest Hits Tour, což znamená, že se soustředí na největší hity.

Kdo nestihl pražský koncert kapely Dead Can Dance, bude se moci alespoň částečně zahojit 15. února v brněnské Aréně na akci The World Of Hans Zimmer, kde zazní nejslavnějí melodie jednoho z nejuznávanějších skladatelů filmové hudby. Jako host vystoupí zpěvačka Lisa Gerrard, polovina zmíněných Dead Can Dance.

Nedaleko Brna, konkrétně ve Slavkově v prostorách zámecké zahrady, zahraje 5. července Sting a na tklivější a popovější notu zabrnkají 6. března britský písničkář James Blunt a 21.května kanadská pěvkyně Céline Dion. A pokud je libo něco nekomplikovaného amerického poprocku, 23. března vystoupí v pražské Tipsport Areně zpěvačka Avril Lavigne. Představí skladby z nejnovější desky Head Above Water.