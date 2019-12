Sedm zásadních hitů Aerosmith, které by mohly zaznít na koncertě v Praze

Premium Přednostní nákup vstupenek na koncert Aerosmith PŘEDNOSTNÍ NÁKUP VSTUPENEK Kliknutím souhlasíte s podmínkami Partnerem pro poskytování této výhody je společnost IRSnet CZ s.r.o. ze skupiny Ticketportal.cz. Za účelem nákupu lístků předáme této společnosti po kliknutí na tlačítko Váš e-mail.

Dream On (1972)

Píseň o snění se objevila už na prvním albu Aerosmith, velkým hitem se však stala až v roce 1976 po svém znovuvydání.

Zpěvák Steven Tyler ji složil jako teenager na piano, ještě před tím, než Aerosmith vůbec vznikli. „Bylo mi sedmnáct nebo osmnáct. Jen jsem si ji tehdy hrál a ani nedoufal, že by se z ní mohla stát skutečná píseň. Je o tom, abychom snili své sny, dokud se nestane pravdou,“ prozradil o ní později.



Navzdory věku, ve kterém song napsal, se Tyler v textu zabývá hlubšími myšlenkami, jako je běh času nebo nabývání životní moudrosti. „Pokaždé, když se podívám do zrcadla, všechny vrásky v mé tváři se vyjasňují,“ zpívá hned v úvodu hitu, který se umístil na šesté příčce amerického žebříčku.



Walk This Way (1975)

Známý kytarový riff Joea Perryho je poznávacím znamením songu Walk This Way, který v polovině sedmdesátých let pomohl kapele utužit svou pozici nastupující rockové hvězdy. Právě Perry a frontman Steven Tyler píseň společně napsali.

V americkém singlovém žebříčku pronikla do první desítky, další vlna zájmu přišla o více než deset let později díky předělávce hiphopové skupiny Run-DMC. Hostovali v ní oba autoři a v roce 1986 se tato verze stala ještě větším hitem než originál. V Americe dobyla žebříčkové číslo čtyři, ve Velké Británii jí náleželo osmé místo.

Janie’s Got A Gun (1989)

Konec osmdesátých let přinesl album Pump a s ním i píseň Janie’s Got A Gun. Spolu se Stevenem Tylerem ji složil baskytarista Tom Hamilton. Textově pojednává o dívce, kterou znásilňuje její otec. „Je to píseň o sexuálním zneužívání v Americe,“ uvedl na její adresu Tyler.

Pro skupinu byla zásadní tím, že jí přinesla její první z dosavadních čtyř cen Grammy. Akademie ji vyhlásila jako vítěznou v kategorii Nejlepší rockový výkon dua nebo skupiny. Velmi dobře si vedla také ve světových žebříčcích, v USA byla čtvrtá, například v Austrálii první. Po téměř dvaceti letech fungování se i díky ní Aerosmith stále drželi na vrcholu popularity.



Livin’ On The Edge (1992)

Devadesátá léta byla pro americké hardrockery plodná. Přes šest minut trvající píseň inspirovaná nepokoji v Los Angeles z roku 1992 jako pilotní singl uvedla komerčně velice úspěšné album Get A Grip. Také díky její oblibě se kapela vůbec poprvé probila na první místo amerického albového žebříčku. Povedlo se jí to až s jedenáctou deskou a po třiadvaceti letech fungování.

Skladba Livin’ On The Edge zajistila Aerosmith Grammy za Nejlepší rockový výkon dua nebo skupiny. Po devět týdnů vévodila americkému žebříčku rockových songů, což je nejdelší vítězná série v historii kapely. Zaujal také videoklip, ve kterém Steven Tyler vystupuje nahý. Zahrál si v něm i herec Edward Furlong známý z filmu Terminátor 2.



Cryin’ (1993)

Badala Cryin’, napsaná osvědčeným tandemem Tyler - Perry s přispěním skladatele Taylora Rhodese, propagovala jako třetí singl album Get A Grip. Spolu s Livin’ On The Edge byla nominovaná na Grammy v kategorii Nejlepší rockový song, nakonec však cenu nezískala ani jedna ze dvou písniček Aerosmith.

Ve Spojených státech si vedla solidně, obsadila nejlépe dvanácté místo žebříčku. Ještě lépe na tom byla v Evropě, kde se zařadila k největším hitům formace. Číslem jedna se stala v Norsku a Polsku a v první desítce figurovala ve Francii, Německu, Švédsku a mnoha dalších zemích.



Crazy (1993)

A do třetice mimořádně oblíbené album Get A Grip. Sedmým a posledním singlem z něj se stala píseň Crazy, Také ona bodovala u akademiků udělujících ceny Grammy, když jí přiřkli gramofónek v kategorii Nejlepší rockový výkon dua nebo skupiny.

Ve své době sice tak trochu stála ve stínu Livin’ On The Edge a dalších hitů z Get A Grip, mezi fanoušky ale rezonuje i dnes. Na serveru YouTube má její videoklip přes pět set milionů zhlédnutí, tedy jednoznačně nejvíce ze všech klipů Aerosmith.



I Don’t Want To Miss A Thing (1998)

Tuto rockovou baladu napsanou věhlasnou skladatelkou Diane Warrenovou někdy slyšel snad každý. V roce 1998 doprovázela do kin katastrofický film Armageddon režiséra Michaela Baye. Zajímavostí je, že ve snímku navrženém na čtyři Oscary si zahrála Tylerova dcera Liv. Aerosmith k němu nahráli i písně What Kind Of Love Are You On, Come Together a Sweet Emotion, ale právě dramatická I Don’t Want To Miss A Thing se stala jeho hymnou.

Kapela, která už tehdy hrála skoro tři dekády, se díky ní konečně dočkala čísla jedna v americkém singlovém žebříčku. Úspěchy slavil song po celém světě.



