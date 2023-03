Život na špici i na hraně závislosti. Steven Tyler z Aerosmith oslaví 75 let

Steven Victor Tallarico se narodil 26. března 1948 v New Yorku potomkům italských a polských imigrantů. Začínal s kapelou Chain Reaction. Na jednom koncertě hráli spolu se skupinou Joa Perryho The Jam Band. Steve Tyler mu navrhl, ať ho vezme do kapely jako zpěváka a tak vznikla skupina Aerosmith a také umělecký pár, kterému se později začalo přezdívat „Toxická dvojčata“ podle drog, které provázely jejich nekonečný mejdan 80. let.

Tyler a Perry byli zdrojem úspěchu, ale i sporů, kvůli nimž Perry několikrát skupinu opustil. „Je to dynamika dvou odlišných charakterů – jeden je ješitný, zábavný, okouzlující zpěvák a druhý náladový, problémový, kytarový génius,“ říká hudební publicista Will Hodgkinson v dokumentu Rock Legends, který uvede hudební televize ÓČKO STAR v pátek 24. 3. od 11:00.

Světové hvězdy z nich udělala třetí deska Toys In The Attic. Následující album Rocks už kvůli drogové závislosti bylo náročné natočit, přesto se stalo velmi populárním i u dalších umělců. Třeba Kurt Cobain nebo kytarista Slash ho označili za svou oblíbenou desku.

Tylerova závislost byla ale horší než Perryho, který své „dvojče“ přesvědčil, aby podstoupil léčbu. „Byla to intervence kapely. Pokud neodejdu do léčebny, pak je po všem. A bylo zajímavé, že mi to říkala parta kluků, kteří jsou pořád v hajzlu. Ale jsem vděčný, že se to stalo, protože bych nikdy neviděl světlo. Myslel jsem, že se mi snaží vymýt mozek. Myslel jsem, že ztratím svou kreativitu,“ řekl Tyler pro časopis GQ.

Steven Tyler a Joe Perry byli přezdíváni „Toxická dvojčata“.

Omlazeni odvykací kúrou vydali Aerosmith v roce 1987 velmi úspěšné album Permanent Vacation a po něm Pump, kterého se prodalo sedm milionů kusů. „Podmanili si mladší publikum tím, že se jejich hudba objevila ve videohrách, objevili se ve Waynově světě a do klipů obsazovali tehdy populární herečku Alicii Silverstonovou. Jejich klipy byly zábavné a v duchu doby. Po všech drogách je to postavilo do středu Hollywoodu,“ říká hudební publicistka BBC Camilla Pia.

Natočili také song původně určený pro Céline Dion I Don’t Want to Miss a Thing pro film Armageddon, v němž hlavní ženskou roli hrála Tylerova dcera Liv, a ten se stal nejprodávanějším singlem jejich kariéry.

Před nahráním desky Music from Another Dimension šel Steven Tyler znovu do léčebny, protože byl závislý na lécích proti bolesti. Aerosmith mezitím udělali konkurz na nového zpěváka. Tyler podal žalobu a Joe Perry opět na chvíli odešel z kapely.

Aerosmith se ale znovu dali dohromady a jejich dosud poslední deska vyšla v roce 2012. Od té doby skupina, která je od roku 2001 v rokenrolové síni slávy, stále koncertuje. Turné k padesátinám ale musela přerušit nejdřív kvůli covidu, poté kvůli další Tylerově léčbě.

Po operaci nohy se stal znovu závislým na lécích proti bolesti. V květnu dobrovolně nastoupil do léčebny a kapela musela zrušit turné i své koncerty v Las Vegas. V září se ale Tyler ukázal znovu v kondici, když kapela odehrála v bostonském Fenway Parku koncert k 50. výročí svého založení.