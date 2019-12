Po deseti letech v Praze. Rockoví titáni Aerosmith oslaví 50 let na scéně

Zatím poslední studiové album Music Fron Another Dimension! vydali Aerosmith v roce 2012. Po sedmi letech je očekávaný nový materiál konečně na spadnutí. Přípravy šestnácté řadové desky potvrdil již začátkem roku 2019 kytarista Joe Perry, který uvedl, že na nových písních začali pracovat společně se zpěvákem Stevenem Tylerem.

Přestože nejprodávanější americká kapela rockové historie i v uplynulých letech hojně koncertovala, České republice se od roku 2010 vyhýbala. Nezavítala k nám ani během své přes dva roky trvající Global Warning Tour k dosud poslednímu albu, ani v roce 2017 při údajně rozlučkové sérii vystoupení nazvané Aero-Vederci Baby! Tour.



Letošní rok byl pro Aerosmith ve znamení rezidenční show v centru zábavního průmyslu Las Vegas, pojmenované Deuces Are Wild podle jejich stejnojmenné písně z roku 1994. V září kapela oznámila několik dalších termínů tohoto představení na příští rok. Mimo jiné tak oslavuje padesát let od svého založení.



Inspirovali se u Rolling Stones

Formace, která prodala přes sto padesát milionů kopií svých alb, se dala dohromady v roce 1970 v Bostonu. Inspirací jí byly věhlasné britské rockové soubory jako Rolling Stones, The Who nebo Led Zeppelin. Dodnes hraje v téměř původním složení, pouze kytarista Brad Whitford se ke svým spoluhráčům přidal o rok později a během let 1979 – 1984 spolu s hlavním kytaristou Joem Perrym z kapely na čas vystoupil.



Už bezejmenné debutové album z roku 1973 obsahovalo jednu z nejznámějších písní skupiny - Dream On. Ta se však hitem stala až po svém znovuvydání o tři roky později. V hitparádách bodovaly i songy jako Angel, Love In A Elevator nebo Janie’s Got A Gun z osmdesátých let. Americký singlový žebříček ale dobyla až v roce 1998 rocková balada I Don’t Want To Miss A Thing, která doprovázela katastrofický filmový trhák Armageddon.

Po deseti letech v České republice

V České republice dosud členové Rokenrolové síně slávy odehráli čtyři koncerty. V roce 1994 potěšili zdejší fanoušky v Ostravě i Praze, o tři roky později se do hlavního města vrátili.



Zatím poslední česká zastávka se datuje do července 2010. Tehdy Aerosmith obsadili O2 arenu. „Předvedli - zvlášť na svůj věk - obdivuhodně energický výkon se vším, co k jejich rock’n’rollovému stylu patří,“ chválil koncert v recenzi Ondřej Bezr.



V roce 2020 k nám zavítají po dlouhých deseti letech, padesát let po svém založení. Pokud jste uživateli iDNES Premium, vstupenky můžete od 11. prosince (10:00) do 13. prosince (09:00) získat v předstihu. Předprodej pro širokou veřejnost odstartuje 13. prosince úderem desáté hodiny dopoledne.