Aerosmith v Praze! Právě probíhá exkluzivní přednostní nákup vstupenek

Jsou to legendy, které za padesát let své existence patří mezi absolutně nejprodávanější americké hard rockové kapely všech dob.

Celkem 21 jejich písniček se dostalo mezi 40 nejposlouchanějších songů v žebříčku Billboard, na kontě mají čtyři ceny Grammy, šest American Music Awards a deset MTV Video Music Awards. Kdo by neznal písničky jako Walk This Way, Dream On, Sweet Emotion nebo I Don’t Want to Miss a Thing.

V České republice hráli teprve třikrát. Poprvé v roce 1994 v Ostravě a Praze, potom se vrátili v roce 1997 a naposledy se objevili v O2 areně v roce 2010. Ačkoli měli mezitím několik celosvětových turné, Čechám se z nějakého důvodu vyhýbali.

To se teď změní. S vydáním nového alba, na které fanoušci čekají už dlouhých sedm let, vyráží na další turné, se kterým se 24. června 2020 objeví v O2 areně.

Není příliš velkých pochyb, že se omezená kapacita naší největší arény vyprodá, ale vy si můžete pojistit vstupenky dříve. Prodej pro veřejnost začne 13. prosince, ale vy si díky členství v iDNES Premium můžete zajistit ta nejlepší místa již od 11. prosince od 10 hodin. Vstupenky budou v cenovém rozmezí 2590 - 4290 Kč.

Nepropásněte tuhle hudební událost roku 2020!