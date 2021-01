Zemřel Sylvain Sylvain z New York Dolls

Sylvain se narodil v Káhiře jako Sylvain Mizrahi. V roce 1971 společně s Billym Murciou, Johnnym Thundersem, Davidem Johansenem a Arthurem Kanem založil kapelu New York Dolls, která svou extravagantní vizáží a syrovou, pouliční hudbou předzamenala jak glam rock, tak i punk rock.



Alba New York Dolls (1973) a Too Much Too Soon (1974) se stala bezbřehou inspirační studnicí pro Aerosmith, Guns N’Roses a mnohé další kapely. Na New York Dolls přísahal i Morrissey, bývalý zpěvák britských The Smiths.





Sylvain Sylvain s kapelou natočil všechna alba, krom zmíněných dvou to byly ještě comebackové desky One Day Will Please Us To Remember Even This (2006), Cause I Sez So (2009) a Dancing Backward In High Heels (2011).



Osudnou se Sylvainovi stala rakovina, s níž bojoval poslední dva roky života.