Pet Shop Boys přivezou v květnu do Prahy své největší hity

„Mě to pálí, ty zas dobře vypadáš. Pojď, vyděláme spoustu peněz,“ zpívali před lety Pet Shop Boys ve skladbě Opportunities (Let‘s Make Lots of Money). Bylo to ztělesnění jejich přístupu k hudbě. Sarkastický humor, nadhled, ale také chytlavá melodie, do které tenhle jízlivý komentář k praktikám pop-music zabalili.

Milovník syntezátorů a dalších zvukových mašinek Chris Lowe a bývalý hudební novinář Neil Tennant se dali dohromady v roce 1981, aby pod názvem Pet Shop Boys produkovali brilantní popovou hudbu, postavenou na ironickém odstupu, nechuti předvádět falešné city a melodickém vizionářství.

Jejich alba Actually (1987), Behaviour (1990), Very (1993), Bilingual (1996) nebo Release (2002) patří k tomu nejlepšímu, co se na poli syntezátorového popu kdy urodilo. Hity? Tak třeba It’s A Sin, West End Girls, Suburbia, Se a vida é, Paninaro, Rent, Domino Dancing, Love Comes Quickly a mnoho dalších.

Nové album Hotspot dvojice připravila ve spolupráci s producentem Stuartem Pricem. Desítka nových skladeb bude obsahovat i dva už zveřejněné singly Dreamland a Burning The Heather s hostujícím kytaristou Bernardem Butlerem, zakládajícím členem kapely Suede.

Pet Shop Boys si potrpí na vizuální atraktivitu svých vystoupení. Koncerty povýšili na mimořádný audiovizuální zážitek. Ve spolupráci s nejlepšími režiséry, scénografy a konceptuálními umělci vytvořili zcela unikátní koncertně divadelní jevištní prezentaci.

„Jejich kariéra neustále dokazuje, že populární hudba a umění nemusí vedle sebe působit izolovaně, ale naopak se mohou doplňovat a společně vytvářet nové umělecké formy,“ zhodnotil současné turné Pet Shop Boys britský deník The Independent. „Jejich show je kombinací kvalitního umění, klubové kultury, divadla, kina, politické satiry a úchvatné laserové show,“ dodal The Daily Telegraph.