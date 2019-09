Vyjdou vinylové sebrané spisy šílence Ozzyho Osbournea

Nezničitelný hardrockový buldozer Ozzy Osbourne se po boku skupiny Judas Priest představí 29. února 2020 českému publiku. Fanoušek může přijít, žasnout, že se tenhle symbol sebedestruktivního životního stylu ještě drží na nohou, zazpívat si s ním klasické pecky jak z éry Black Sabbath, tak z jeho sólové dráhy, a ještě než se tak stane, má možnost obohatit fonotéku o box vinylových desek nazvaný See You On The Other Side.

„Bude obsahovat všechno, co fanoušci očekávají, a také materiál, který je určitě překvapí,“ okomentoval komplet sám Ozzy Osbourne a na otázku, proč vinyly, dodal lakonicky: „Zvuk klasických desek je prostě jiný, mám ho nejradši.“



Box vyjde 29. listopadu a bude obsahovat ohromnou nálož muziky, 173 písní včetně B stran singlů, demonahrávek a dalších sběratelských pochoutek. Samozřejmě zahrne všechna dosud vydaná sólová alba, počínaje klasickým Bilzzard of Ozz z roku 1980 až po zatím poslední řadovou desku Scream z roku 2010.

Ozzy Osbourne se od svých domovských Black Sabbath oddělil po vydání alba Never Say Die! z roku 1978. Jako sólista debutoval už zmíněnou vynikající deskou Blizzard Of Ozz s hity Crazy Train, Goodbye To Romance a Mr. Crowley, na jejímž vyznění měl značnou zásluhu jeho objev, znamenitý kytarista Randy Rhoads. S Ozzym natočil ještě následující album Diary Of A Madman (1981), o rok později tragicky zemřel při pádu výletního letadla.

Zpěvák se s jeho smrtí nikdy pořádně nevyrovnal, nicméně pokračoval dál v koncertování a vydávání alb. Za zmínku stojí například deska No More Tears z roku 1991, z níž vzešel jeden z jeho největších hitů, tklivá balada Mama, I’m Coming Home, nebo Ozzmosis (1995), na níž najdeme úspěšné skladby Perry Mason, I Just Want You nebo právě See You On The Other Side, která dala kompletu jméno.

Ozzy prožil mnohé, závislost na alkoholu, ale třeba i na viagře, bouřlivé vztahy se ženami, slavný kousek s netopýrem, kterému ukousl hlavu. Vystačilo by to hned na několik životů, ale „madman“ čili šílenec, jak se mu v hudební branži přezdívá, to všechno přežil. A i když už několikrát ohlásil odchod ze scény, vždycky se dokázal zmátořit a natočit novou desku, která nezněla trapně ani nepatřičně.

Usmířil se rovněž se svými někdejšími parťáky z Black Sabbath a roku 2013 s nimi nahrál studiové album 13. Následovalo světové turné korunované koncertním filmem The End Of The End, což má být definitivní rozloučení s kariérou jedné z nejvlivnějších rockových skupin všech dob.

A ještě než se box Ozzyho Osbournea dostane na trh, vyšla vinylová sbírka desek Black Sabbath nazvaná The Vinyl Collection 1970–78, která obsahuje řadová alba s Osbourneovým vokálem plus opět něco navíc pro skalní fanoušky.