Ozzy Osbourne se vrátí do Česka a přiveze s sebou i Judas Priest

12:58 , aktualizováno 12:58

Hudební legenda se příští rok vrací do Evropy, v pražské O2 areně se v rámci turné nazvaného No More Tours 2 představí 29. února 2020. Jako zvláštního hosta přiveze Ozzy Osbourne další významnou heavymetalovou kapelu Judas Priest. Vstupenky na pražský koncert půjdou do prodeje v pátek.