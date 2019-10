Potřetí a možná naposledy? Eric Clapton, bluesový bouřlivák, se vrátí do Prahy

„Pomalu přicházím o sluch. Mám tinnitus (šelest v uších, pozn. red), i ruce už pracují hůř,“ uvedl Clapton začátkem roku 2018 v rozhovoru pro BBC 2. Vedle potíží se sluchem, které ho začaly trápit již v roce 2006 a postupně sílí, má člen Rokenrolové síně slávy poškozený také nervový systém.

Bylo by podivuhodné, kdyby se jeho divoký životní styl na hudebníkově zdraví nijak neprojevil. Fanoušci sice dodnes milují především jeho melancholické bluesové výpovědi, Clapton byl ale za mlada rocker tělem i duší.



Už jeho dětství a dospívání nebylo standardní. Vychovávali ho prarodiče, zatímco svou vlastní matku dlouho považoval za sestru. Jeho otcem byl údajně kanadský voják, se kterým se nikdy nesetkal. Přesto o něm napsal píseň My Father’s Eyes.



K žánru blues, reprezentovaným černošskými velikány v čele s Muddy Watersem či Chuckem Berrym, přičichl už v pubertě. Později hrál v kapelách Roosters, The Yardbirds i s Johnem Mayallem v The Bluesbreakers. Až založení kultovních Cream, kteří mísili blues a rock, znamenalo v roce 1966 milník jeho kariéry. Přišla sláva, ale i úzkosti.



Alkohol, drogy a ženy

Clapton je řešil alkoholem a drogami. O jeho excesech se v kontroverzní knize Motherless Child z roku 2015 rozepsal britský novinář Paul Scott. „Upřímně řečeno, i kdyby pravda byla sotva polovina toho, co píše o jeho alkoholických a drogových závislostech, o jeho vztahu k ženám, které pro něj v některých obdobích byly jen ‚masem ke konzumaci‘, jeho zbohatlické marnivosti a zároveň psychické labilitě, bylo by jen málo důvodů takovou ‚lidskou stvůru‘ obdivovat,“ napsal v recenzi titulu Ondřej Bezr.

Během osmdesátých let byl sice ženatý s Pattie Boydovou, bývalou ženou George Harrisona z Beatles, to mu ale nebránilo, aby mu v roce 1985 milenka porodila dcera Ruth. O rok později přišel na svět syn Conor, jehož matkou byla italská modelka Lory Del Santová. Clapton si napřed těžce zvykal na život, jehož součástí byl dětský pláč. Když k synovi přece jen našel cestu, ten v roce 1991 v pěti letech vypadl z 53. patra newyorského mrakodrapu. S jeho ztrátou se kytarista vyrovnával v písni Tears In Heaven, jednom ze svých největších hitů.



Později se jeho život přece jen uklidnil. V roce 2002 se podruhé oženil s více než o třicet let mladší Meliou McEneryovou, která mu porodila další tři dcery. S vydáváním nových desek naopak nepřestává, poslední klasickou řadovku I Still Do uvedl na trh v roce 2016, loni přispěl svým vůbec prvním vánočním albem Happy Xmas. A především – pořád koncertuje.



České sedmiletky

S letošním světovým turné navštívil Asii, Evropu i Severní Ameriku a hrát bude také příští rok. Měsíční evropskou sérii koncertů zahájí 29. května v pražské O2 areně.

Dodržuje tak sedmiletky, během kterých přijíždí potěšit svými písněmi tuzemské publikum. Vůbec poprvé u nás vystoupil v roce 2006 v tehdejší Sazka Areně. Do stejné haly, ovšem už přejmenované na O2 arenu, se vrátil v roce 2013. „Důležité je, že pocit, že každá nota byla na svém místě, přetrvával, ať už hrál na akustickou nebo elektrickou kytaru. Když poodešel mimo mikrofon, natřásal se a kroutil, možná od samé radosti z hraní,“ hodnotil tehdy v recenzi Václav Hnátek.

Doufejme, že mu ona radost vydrží i do třetího, možná posledního českého koncertu.