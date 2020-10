VIDEO: Podívejte se na klip Planeta bez paměti Davida Kollera

Režie klipu, který se spíš než na příběh soustředí na detail a atmosféru, se chopil Vít Hradil. Natáčelo se od brzkých ranních hodin až do západu slunce v brdských lesích. Hlavní role se na přání Davida Kollera ujala Hanka Dvorská, profesionální česká kaskadérka.



„David měl v tom, co chce v klipu mít, jasno už od samého začátku. Hanka Dvorská a její útěk. Přes to nejel vlak. Pro mě to byla výzva a frustrace v jednom, protože motiv běhu – útěku je podle mě otřepaný a vytěžený. Ale mít Hanku Dvorskou, která je plná pozitivní energie, a chtít po ní zahrát drama nebo zoufalství, tedy vlastně opak toho, co ztělesňuje, byla fakt radost. Byla skvělá,“ řekl o natáčení režisér Hradil.



Nejvíc mě bavilo to, že i přes svou zdánlivou jednoduchost má tato píseň širší rozměr. Není jen pouhou reakcí na současnou situaci. Dá se aplikovat de facto na cokoli. Celé to může být pojato jako metafora na situaci tady a teď, nebo jinde a jindy. A nemusí to dokonce být jen o nás lidech, ale třeba o přírodě samotné a o tom, jak jsme v ní vlastně malí. Při natáčení jsem chtěl, aby měli stejný prostor Hanka i David s kapelou. Jakou kdo zastává roli, je na divákově fantazii. Svou pevnou a neměnnou roli hraje příroda, ve které se vše odehrává, nakonec i to lidské gesto,“ dodal.

Autorem hudby ke skladbě Planeta bez paměti je Karel Štulo, text napsal básník a spisovatel Jáchym Topol.