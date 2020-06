VIDEO: David Koller má nový singl a klip k písni My se vám ozveme

Klip k písni My se vám ozveme je dle slov Davida Kollera „o tom, že Velký bratr nikdy nespí. Vidí tě na silnici, na ulici, měří ti rychlost, teplotu a může si tě kdykoliv poslechnout z tvého telefonu, mrknout do smsky, mailu a podobně. Už jsme to tady měli a je to pořád horší. Vadí mi ztráta soukromí, což zpravidla předchází ztrátě svobody, jak vidíme v přímém přenosu třeba v Číně a nejenom tam.“



Autory skladby jsou Matěj Belko a David Koller. Režie klipu se ujal Vít Hradil, který k prácí na něm podotýká: „Vznikal v době přísnější karantény. Všechno bylo jen o nás dvou a byl to vyloženě hodně komorní průběh natáčení. Já, kamera a David. Nic víc.



Video hojně využívá archivní záběry z instruktážního filmu, který zachycuje způsoby sledovaní nepohodlných osob z předrevolučních let. Bohatý archiv záběrů od sedmdesátých let minulého století až po rok 1989 k užití uvolnila Paměť národa a komerční archivy v USA.

„Ze záběrů na mě šla tíseň, a ta se stala pro mě stěžejním prvkem. Song nás ale pořád vracel k tomu podstatnému. Ke ztrátě soukromí. O to nám s Davidem šlo, na to jsme chtěli upozornit. A na tom se začalo stavět. Nic z toho, na co poukazujeme v klipu, samozřejmě není žádná novinka. Nesnažíme se tím otvírat oči, sdělovat něco, co by mělo vyvolat uvědomění si něčeho nového. Vůbec. Jen si myslíme, že není od věci na tyhle věci nezapomínat,“ dodává režisér Hradil.

K nové Kollerově písni se váže grafický prvek, sjednocující jeho aktuální tvorbu. Jde o QR kód v podobě jeho obličeje. Najdete ho na plakátech, tričkách či uvnitř klipu. A při jeho načtení se dostanete na speciální podstránku, na níž bude David Koller postupně uveřejňovat nové singly a videoklipy.