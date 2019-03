Humor, nebo humus? Seriál Zkáza Dejvického divadla rozděluje diváky

Některé reakce pohoršených diváků, kteří Zkázu Dejvického divadla připisují vkusu takzvané „pražské kavárny“, se přinejmenším místopisně nemýlí. „Zájem výrazně stoupá se vzděláním diváků a velikostí místa jejich bydliště, nadprůměrně je seriál sledován v Praze,“ sdělila mluvčí ČT Karolína Blinková.

Podobně jako předešlý Most! je i Zkáza Dejvického divadla vyhledávána více muži, a to zejména ve věku do 60 let, také u žen tvoří hlavní podíl divačky ve věku 30 až 60 let.

Podobnost mezi oběma seriály lze najít i v tom, že jej někteří berou doslova, takže třeba mystifikační hru na hromadnou nákazu souboru nemocí AIDS vzali vážně jako doklad úpadku mravů.

Navíc Zkáza Dejvického divadla patří k seriálům, které si divácký výsledek vylepšují dodatečně. Hned první díl měl v takzvané odložené sledovanosti více než dvě stě tisíc diváků, na internetu pak přibylo dalších více než sto tisíc lidí. Přídavek k živé televizní sledovanosti tak jen u prvního dílu činil 36 procent.