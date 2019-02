Vždycky Dejvice! V novém seriálu hraje Trojan Spejbla a herci mají AIDS

Co se stane, jestliže slavná scéna nedostane od pražské radnice grant? Ve skutečnosti jí to snad nehrozí, ale v seriálu, jehož všech šest dílů odehraje v jednorázovém předpremiérovém maratonu 27. února padesátka kin v Česku, se dějí neskutečné věci.

Od účinků hypnózy, které Jaroslava Plesla v roli Richarda III. provázejí i na daňový úřad, přes hromadnou nákazu AIDS, kterou do divadla zavleče hollywoodská hvězda Charlie Sheen, až po reklamní turné za peníze japonského výrobce hrnců, který si žádá Spejbla s Hurvínkem. „Já ve skutečnosti ke Spejblovi směřuji daleko víc,“ žertuje Ivan Trojan, který v kostýmu taťuldy poučuje Václava Neužila coby svého synka o základních rysech psa neboli Žeryka, jenž vesele štěká hlasem Pavla Šimčíka. „Já jsem se snažil hrát pro celý svět,“ ujišťuje Šimčík, zatímco podle Neužila má Zkáza Dejvického divadla nejvíce šancí doma: „Čech je rád, že máme AIDS, a ze srdce nám to přeje.“

Nevšední mystifikace o soumraku legendy, ve které kromě všech herců slavné scény vystupují v reálném prostředí Dejvického divadla i ostatní zaměstnanci, jejich děti a psi, vznikla paradoxně k oslavám. Dejvické divadlo tehdy vymýšlelo projekt ke svým pětadvacátým narozeninám, když Trojan přinesl Miroslavu Krobotovi povídku Ondřeje Hübla, s nímž herec točil úspěšnou sérii reklam. „Líbila se mi a zdramatizoval jsem ji. Vydala tak na půl hodiny, čili jsme se s Hüblem sešli a začali vymýšlet další díly,“ popsal Krobot, který seriál rovněž režíroval a stejně jako ostatní tu hraje sám sebe. Podle něj neexistovalo nic, co by ze scénáře vypadlo z obavy, že to už je příliš důvěrná záležitost. „Naopak jsme sami říkali: To je málo,“ potvrzuje Neužil a Trojan dodává: „Samozřejmě nad mírou soukromí jsme uvažovali, ale vlastně jsme veto nikdy nevyužili.“

Aktéři i producenti projektu zásadně odmítají, že jeho účelem je propagace scény; ostatně Dejvické divadlo, kde je na dlouhou dobu vyprodáno, ji opravdu nepotřebuje. A pokud diváci vezmou zápletku o nákaze virem HIV vážně? „To je ruka podaná různým obrázkovým časopisům,“ směje se Krobot, který seriál považuje za vyjádření vztahu k divadlu.

„Než dělat obvyklou oslavu, zajímavější nám připadala potopa,“ souhlasí Trojan. „Ostatně po Krobotově odchodu z funkce uměleckého šéfa nám někteří škodolibě prorokovali, že teď půjdeme ke dnu, tak jsme se tam poslali sami.“

Kámen ti sám nepromluví

Když se herců zeptáte, kterou nejbáječnější ptákovinu záviděli některému z kolegů, tábor žen nejčastěji jmenuje Pleslovu etudu s králem hrbáčem. Muži zase zmiňují dámy s jejich čarovnými kameny. „Ve skutečnosti propadám ezoterice ještě silněji,“ přiznává Martha Issová a Neužil přidává historku, jak jednou z dámské šatny zaslechl tajemné: „Kámen ti sám nepromluví“.

Lenka Krobotová přiznává, že v některých chvílích při natáčení bylo těžké se nahlas nesmát. A humor typický pro Dejvické divadlo popsala Simona Babčáková: „Mimo role na jevišti jsme všichni pořád plní sebeironie, nikdo tu nezná projev vlastní důležitosti, v takovém kolektivu by s ním nevydržel ani pět minut. Ve skutečnosti jsme v tomhle ohledu ještě horší než v seriálu, otázkou pouze zůstává, jestli to lidé pochopí.“

Jestli Zkáza Dejvického divadla může fanouškům slíbit pokračování, nechtěl nikdo závazně potvrdit. V současné době soubor jinou společnou televizní anabázi nechystá, nicméně po cyklech Čtvrtá hvězda a Dabing Street jde o třetí podobnou spolupráci. A poprvé v takové podobě, že si sami sebe zahráli třeba i Pleslovi rodiče.