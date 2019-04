Divák Zkázy Dejvického nepotřebuje smajlík za každou větou, věří autor

V každém případě přinesl slibný objev, jímž je spoluautor námětu a scénáře Ondřej Hübl, tvůrce reklam i povídkové knihy Hod mrtvou labutí.

Sledujete fanouškovské internetové diskuse o Zkáze Dejvického divadla?

Nejdříve jsem si to zakázal, ale pak jsem neodolal. Byl jsem zpočátku trochu zaskočený tím, že někteří diváci očekávali pokračování brutální poetiky Mostu, ale pak i oni rychle pochopili, že tohle bude něco jiného.

Vytvořil jste si na základě ohlasů vlastní představu, kdo je typický divák Zkázy – podle pohlaví, věku, sociálního statusu?

Do určování pohlaví bych se nepouštěl, sám mám minimálně čtyři. Ale obecně se dá říct, že typický divák Zkázy má velký nadhled, představivost, rozumí ironii, nepotřebuje smajlíky za každou větou. Protože to, co je na tom seriálu nejvíce humorné, je sebeshazování celebrit pronášené s vážnou tváří, zabalené do těžkého hávu boje za záchranu vyššího umění.

Kterou epizodu zpětně, bez ohledu na pořadí jejich vzniku, považujete sám za nejsilnější a proč?

Každá má něco do sebe, ale já mám nejraději pátý díl s názvem Smrad. Tam už nastává úplný morální i materiální rozklad, jsou tam surrealistické momenty, postavy sledujeme na pokraji šílenství, ale přitom se divák baví.

Existuje naděje, že by vzniklo pokračování Zkázy? Nebo třeba podobný projekt s vaším scénářem a s herci z Dejvického divadla?

Naděje umírá poslední, ale pokračování Zkázy určitě nebude, ten seriál se vyčerpal. Více dílů by to neuneslo.

Kdy se pustíte do celovečerního projektu pro kina?

Celovečerní film je běh na dlouhou trať, tak uvidíme. Z povídky Špacírflinta, která mi vyšla v knize, teď dodělávám scénář. Měl by to být noční film z Prahy, v podstatě detektivka se surreálnými prvky. Pak pracuji na jedné filmové pohádce, ale to je ještě ve hvězdách, trochu se s tím žánrem peru.

Podpořil byste tezi, že reklama je pro scenáristu i spisovatele nejlepší praktická průprava?

Můj dobrý přítel Petr Stančík, jeden z našich nejlepších spisovatelů, byl reklamní textař. A Salman Rushdie taky, takže něco na tom bude. Nevím, jestli je reklama nejlepší průprava, ale k zahození určitě není. Naučí disciplíně, zkratce, nutnosti mít pointu nebo nečekaný zvrat.

Taky naučí, že když jsou někde peníze, mluví do tvůrčího procesu hodně lidí, takže jste předem obrněni a počítáte s tím, že budete muset dělat změny. Ale důležité je uvědomit si, že vyhovět všem nelze, to pak výsledek nestojí za nic.