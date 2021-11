VIDEO: Jak zahynuli Hanč a Vrbata? Odpověď slibuje Poslední závod

Projekt režiséra a scenáristy Tomáše Hodana ukáže, co se tehdy opravdu stalo, bez dobových nánosů a polopravd. Do příběhu se tak vrací i důležitá postava pražského Němce Emericha Ratha, který se s nasazením života snažil Hanče zachránit. Do kin Poslední závod vstoupí 17. února 2022.

Hanče hraje Kryštof Hádek, další postavy ztvárnili Judit Bardosová, Marek Adamczyk, Oldřich Kaiser, Vladimír Javorský nebo Jaroslav Plesl. „Příběh Bohumila Hanče mě zajímal už od dětství, kdy jsem o něm slyšel poprvé na škole v přírodě, a několik týdnů natáčení v mrazu, mlze a závějích byla už jen třešinka na dortu,“ dodává Hádek. Ukázku najdete na videu.