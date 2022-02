Hanč s Vrbatou znovu v bílé stopě. Herci se potili na skutečném závodě

V davu barevných elasťáků a moderních brýlí s UV filtrem byli na stadionu v Bedřichově herci Kryštof Hádek, Marek Adamczyk a Vladimír Pokorný skutečně nepřehlédnutelní.

„Na sobě mám část kostýmu z Posledního závodu. Konkrétně svetr a kabát, ve kterém jsme jezdili. K tomu jsem si vzal kožené boty a rukavice,“ popsal svou výstroj Adamczyk, který ztvárnil postavu Emericha Ratha. Muže, jenž ve skutečnosti našel promrzlého a vysíleného Hanče, posadil jej k tyči a vydal se pro pomoc.

Tragická závod, který skončil Hančovou a Vrbatovou smrtí, začínal za slunečného počasí. Podobné panovalo i v sobotu ráno na startu desetikilometrového běhu, který herci absolvovali pod dvě hodiny.

„Byla to až neuvěřitelná pohodička. Dlouho jsem na tom nestál, čekal jsem, jaké to bude, ale nakonec to bylo fajn,“ přiblížil situaci ve stopě Adamczyk, který stejně jako jeho kolegové nazul repliky lyží z dob Hanče a Vrbaty.

Aby ho nestihl stejný osud, navlékl si pod kostým funkční prádlo. „A to jsem neměl dělat. Nečekal jsem, že bude takové vedro, takže jsem splavený jak myš,“ zhodnotil svůj outfit v cíli Adamczyk, který má k zimním sportům maličko blíže než jeho kolegové.

Již několik let tvoří pár s olympijskou vítězkou Evou Samkovou, která kvůli zranění nemohla startovat na právě probíhající olympiádě. Pomohla mu v přípravách na natáčení? „Jenom mě inspirovala, to stačilo. Odkoukal jsem od ní to, že se člověk nemá vzdávat a nemá si stěžovat.“

Úsměv na tváři měl v cíli i Vladimír Pokorný, představitel Václava Vrbaty. „Dneska to byla sranda, v tom sluníčku to byla spíš taková procházka,“ pochvaloval si.

Příběh Hanče s Vrbatou je pro něj srdcová záležitost. Od mala totiž pravidelně jezdil do Jizerek, kde měla jeho rodina chalupu, a o tragickém závodě slyšel už jako předškolák. „Jednou v zimě jsme se s mámou ztratili v lese. Než jsme málem umrzli, tak mi ho vyprávěla,“ zavzpomínal devětadvacetiletý herec, pro kterého je Vrbata zatím nejvýraznější rolí.

Herecky protřelejší je představitel filmového Hanče Kryštof Hádek. Ani on nezažil během sobotního klání žádné komplikace. „Jizerky jsou přívětivé, to my jsme při natáčení zažili horší věci. Bylo minus patnáct, vítr foukal až rychlostí 80 kilometrů v hodině a v těch nejhorších momentech určitě nesvítilo sluníčko,“ popsal své dojmy bezprostředně po dojetí, zatímco mu stewardka nasazovala skleněnou medaili.

Jak on sám vnímá Bohumila Hanče, který naposledy vydechl 24. března 1913? „On byl neskutečnej. Než vyrazil na samotný závod, tak ještě doběhl na start dvacet kilometrů z Jilemnice,“ zamyslel se Hádek.

Aby zvládl náročné natáčení, musel s ostatními herci absolvovat fyzickou přípravu. „My jsme se otužovali, chodili jsme běhat, cvičit a někteří z nás trénovali i na běžkách. Já úplně nemusel, protože na běžkách jezdím odmalička, tak jsem to měl zadarmo,“ dodal herec známý například z filmů Tmavomodrý svět, Kobry a užovky nebo trilogie Bobule.