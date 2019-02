TELEVIZIONÁŘ: Utkají se kytky pro pamětníky s hlasy bez tváře

Není to žádná novinka, před sedmi lety se soutěž pěveckých nadějí, které si odborníci vybírají naslepo pouze podle hlasu, vysílala pod názvem Hlas Česko Slovenska vůbec poprvé a za rok znovu. Zvítězily tehdy Ivanna Bagová, respektive Lenka Hrůzová.

Kdo si je nevybaví, může zkusit svou paměť u konkurence, na ČT art rovněž s písničkovým titulem Já mám kytky rád. Vznikl sice už v roce 1970, nicméně jména Waldemar Matuška, Eva Pilarová nebo Jiří Suchý se nevytratila stejně jako skladby Pramínek vlasů, Ach, ta láska nebeská či Tulipán.

Ale hlavně retro dokládá, jak se historie opakuje: tenkrát, na konci 60. let, se naděje objevené na scénách malých divadel i v talentových soutěžích definitivně přelily do populárních vod takzvaného středního proudu. Schválně, kolik adeptů výhry v nadcházejícím klání The Voice Česko Slovensko se dočká hudebního medailonku po padesáti letech?