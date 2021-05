VIDEO: Stranger Things počtvrté. Netflix láká na novou sérii

Od premiéry třetí série Stranger Things letos v červenci uplynou tři roky. Natáčení čtvrté sezony začalo loni jaře ve Vilniusu a pokračovalo v USA, po dvou týdnech však bylo přerušeno kvůli opatřením spojeným s pandemií koronaviru. Znovu natáčet se začalo v září a v tuto chvíli je pokračování s největší pravděpodobností ve fázi post-produkce.

Fanoušci už loni v létě spekulovali o tom, že by čtvrtá série mohla být zároveň závěrečnou, jeden z tvůrců seriálu Ross Duffer to však v rozhovoru pro The Hollywood Reporter v srpnu ihned vyvrátil. „Čtvrtá sezona nebude poslední. Víme, jak chceme seriál ukončit a víme, kdy tak chceme učinit. Pandemie nám dala prostor zamyslet se nad tím, co je pro náš seriál nejlepší,“ vysvětlil.

Ve čtvrté sérii se před kamerou znovu objeví Millie Bobby Brownová, Winona Ryderová, Gaten Matarazzo nebo David Harbour. Tvůrci však obsadili i nové herce - Jamie Campbella Bowera nebo Eduarda Franka. Za scénářem znovu stojí bratři Dufferovi, kteří jsou tvůrci celého seriálu. Přesné datum premiéry čtvrté série prozatím není známo.