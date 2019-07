Co bylo před Stranger Things? Temný experiment odhaluje lidskou tvář zla

Kniha nese stejný název jako populární hit Elvise Presleyho Suspicious Minds a česky vychází v nakladatelství Fobos pod titulem Temný experiment. Přeložila ji Anna Vrbová.

Zatímco seriál vzdává hold popkultuře i estetice osmdesátých let ve Spojených státech, kniha se odehrává v neméně ikonickém období roku 1969 a čtenáře znovu přivádí do městečka Hawkins ve státu Indiana. Hlavní hrdinkou je matka Jedenáctky, mladá univerzitní studentka Terry Ivesová, která se dovídá o vládním experimentu spojeném s psychedelickými látkami, jenž má probíhat nedaleko místa jejího studia. Zvědavost jí nedá, zavětří tajemství a rozhodne se do laboratoře vydat, aby našla odpovědi.

V laboratoři a hlavně v osobě fanouškům již známého doktora Martina Brennera však nalézá zlo, které mohla čekat jen stěží. Není divu, holčičky s nadpřirozenými schopnostmi, beze jména, očíslované jako laboratorní vzorky, se běžně nenacházejí za zdmi každé výzkumné instituce. Brenner je však vědcem natolik odevzdaným svému oboru, že nerozlišuje mezi dobrem a zlem. Vidí jen své experimenty a potenciálně revoluční objevy.

Obálka knihy Temný experiment

Ani fakt, že otce Jedenáctky Andrewa posílá na smrt, s ním nehne. Vše ve jménu vědeckého pokroku. Právě postava Terryina přítele byla jedním ze zásadnějších hrdinů, které musela autorka Gwenda Bondová stvořit sama. Zatímco Brennera i matku Jedenáctky už fanoušci znají, s Andrewem se setkávají poprvé.

Vytvořit jej spisovatelce pomohl příležitostný herec a jeden ze scenáristů Paul Dichter. „Mluvili jsme o tom hodně dlouho. Nebylo jednoduché jeho postavu správně uchopit, pak jsme ale pochopili, že by si hlavně měl být s Terry podobný,“ vysvětluje Bondová.

Zahraniční recenze kritiků ani fanoušků o knize příliš pozitivně nehovoří. Jedni mluví o nápadné podobnosti se Žhářkou Stephena Kinga, dalším vadí, že ji napsala autorka, která se nepodílela na výrobě seriálu, tudíž zcela důkladně nezná jeho prostředí.

Na druhou stranu, tvůrci měli příležitost se zapojit. Úkolu se však nakonec musela zhostit Gwenda Bondová sama, a jak upozorňuje v rozhovorech, činila tak s úctou. Navíc s tím má bohaté zkušenosti – proslavila ji totiž trilogie o Supermanově partnerce Lois Laneové.