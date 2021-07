Letní masakr. Na ještě tvrdší mejdan vybrali od fanoušků přes milion

První komedie Párty Hárd vznikla před dvěma lety. Příběh tří středoškoláků, kteří organizují divoký večírek, aby ho využili k prvnímu sexu, sice leckoho šokoval, nicméně jen na YouTube našel skoro milion diváků, které zlákal svou „extrémně nekorektní“ pověstí.

Takže když režisér a autor scénáře Martin Pohl, známý jako kontroverzní raper Řezník, začal u Máchova jezera točit druhý díl zvěstující „nejstrašnější mejdan v historii filmu“, mohl si v kampani směle říci o podporu.



„Pro Párty Hárder počítáme s větší výpravou i štábem, máme více herců, rekvizit a lokací, plánujeme použít i speciální efekty, pár davových scén a animovanou pasáž. Ale pořád to bude velká jízda plná černého humoru, frustrace, masturbace a konzumace všeho možného. Podtitul Summer Massacre naplníme,“ slibuje Pohl s dovětkem, že „snad nám to kina vezmou“.

Veřejná sbírka na Párty Hárder se zařadila mezi rekordmany. Tvůrci přiznali, že u prvního dílu odměňovali část lidí alkoholem či drogami, ale v pokračování už stejnou cestou jít nechtěli. Zkusili tedy vybrat peníze alespoň na kameramana a pár herců. Povedlo se, už za dva týdny přišlo 850 tisíc korun a během natáčení se dostali přes milion.

Sám Pohl tvrdí, že ho to nepřekvapuje, protože „český film už řadu let smrdí zapářkou“ se stále stejnými tvářemi, a byť to části publika vyhovuje, zbytek tím trpí a na tuzemský film do kina nejde.

„Přesně tenhle segment frustrovaných diváků chceme uspokojit a naservírovat jim něco, co se tu běžně netočí. Třeba to inspiruje i další filmaře, aby se trochu odvázali,“ uvažuje Pohl.

Oč v Párty Hárder vlastně půjde? Vrátí se celá parta kamarádů, kteří se z událostí prvního filmu už trochu oklepali a v létě vyrazí na proslulou Ibizu východu – Máchovo jezero, kde se snaží vydělat peníze na zlatý hřeb prázdnin, festival Summer Massacre.

Do jejich dobrodružství podle tvůrců zasáhnou animované legendy o rybích lidech i drastické válečné scény se srbskými milicemi, a co se odměn pro přispěvatele snímku týče, sahají od drtičky na trávu přes funkční umělý penis až k požární krabičce.