Chudému roku vládl v kině dokument V síti, v online půjčovně Vlastníci

„Termín premiéry bude jasný až po otevření kin. Do té doby nemůžeme bohužel nic dělat ani plánovat,“ vzkázala Alice Hubová ze společnosti Vertical Ent., která počítala s komiksovým hitem Wonder Woman.

Ani Falcon, jenž měl nasadit novinku Pixaru jménem Duše a slovenskou Zprávu vyslanou za Oscarem, už v jejich lednový start nevěří. „Myslím, že všechny filmy s daty premiér až do března 2021 doznají nějakých změn. Nepředpokládám, že se kina otevřou dříve než v březnu, a to je dle všeho varianta pouze pro největší optimisty,“ míní ředitel Falconu Jan Bradáč.

Zároveň jako šéf sítě multiplexů CineStar vidí skepticky i vládní návrh, že by se do kina mohlo, ovšem jen s nanejvýš dva dny starým negativním testem na covid-19 a do dvaceti procent kapacity. Bradáč soudí, že si lidé sotva zaplatí za testování i za vstupenku, navíc pro zážitek v roušce a bez možnosti občerstvení.

Loňskou bilanci, v níž chyběly odsunuté hollywoodské velkofilmy, výmluvně dokládají dvě skutečnosti. Zaprvé, nejnavštěvovanějším titulem roku se v kinech stal domácí dokument V síti, který ve třech verzích nasbíral přes půl milionu diváků. Zadruhé, omezený či nulový provoz kin nahrál distribuci na síti.



Nejžádanější filmy Aerovodu 2020 1. Vlastníci 2. Afrikou na pionýru 3. V síti 4. Zrcadlení tmy 5. Parazit 6. Tenkrát podruhé 7. Párty Hárd 8. Šarlatán 9. Palm Springs 10. Všude dobře, doma nevím

Například původní česká online videopůjčovna Aerovod má za sebou vůbec nejúspěšnější rok své osmileté existence. Její tržby proti roku 2019 vzrostly více než šestinásobně, dokonce desetinásobně se zvýšil počet jejích předplatitelů. Nejsilnějšími měsíci byly pro Aerovod březen a duben, následované říjnem, listopadem a prosincem, ale i v letním období návštěvnost několikanásobně překonávala výsledky předcházejícího roku.

Zrychlilo se rozšiřování katalogu, přibylo přes dvě stě nových snímků, takže nabídka nyní přesahuje více než pět set položek. „Příštím krokem by mělo být zprovoznění televizních aplikací,“ slibuje dramaturg Aerovodu Jakub Němeček.

Nepřekvapí, že také online videopůjčovna zaznamenala nejvyšší zájem o tuzemské filmy, zejména o komedii Vlastníci, cestopis Afrikou na pionýru a dokumenty V síti a Zrcadlení tmy. Až páté místo obsadil zahraniční film, oscarový Parazit.