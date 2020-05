V síti, Vlastníci, Králíček Jojo. Otevřeným kinům vládly starší hity

„Rozjezd prvního dne hodnotím jako pozvolný, nicméně věříme, že to číslo bude postupně růst. Přilákali jsme do všech multikin sítě CineStar téměř 1 400 diváků. Nejvíc jich přišlo přirozeně na dokument V síti,“ uvedl ředitel CineStar Jan Bradáč. Multikina konkurenční značky Cinema City zatím neotevřela.

„Žádná sláva to nebyla,“ shrnul Bedřich Němec z pražského Kina Lucerna fakt, že na čtyři projekce dorazilo celkem sotva osmdesát diváků. „Asi jsme čekali trochu víc, předprodej to naznačoval, ale vytrvalý déšť možná způsobil, že lidé si to z kanceláří namířili raději rovnou domů,“ usuzuje.

Nejvíce lidí přišlo do Lucerny podle očekávání na dokument o sexuálních lovcích dětí na internetu V síti. „Ale třeba na Králíčka Jojo se prodalo jedenáct vstupenek do malého sálu, kde po všech opatřeních – každá druhá řada volná a ob dvě sedadla prázdno – zůstalo pouhých patnáct míst, takže Králíček Jojo své představení takřka vyprodal,“ líčí Němec.



Věří, že v dalších dnech bude návštěvnost pozvolna stoupat a povolených sto míst ve velkém sálu Lucerny nakonec vyprodají hravě také.

Podobnou zkušenost hlásí pražská kina Bio Oko, Aero či Světozor. „Diváci se chovali ohleduplně a v respektování hygienických opatření zodpovědně, i přes omezující podmínky bylo vidět, že se do kina těšili, proto dorazili i na starší tituly,“ popsala Magda Novotná ze společnosti Aerofilms.

Zájmu i tady vévodil titul V síti, v rámci povolené kapacity vyprodal Bio Oko, kde po projekci následovala debata s režisérem Vítem Klusákem a herečkami Sabinou Dlouhou a Terezou Těžkou. Druhou projekci obstarala komedie Vlastníci, na kterou přišlo 24 lidí.

Ve Světozoru dorazilo na dvě projekce filmu V síti celkem 81 diváků. V malých sálech, kde je nyní kapacita zmenšena na 18 sedadel, bylo třikrát “vyprodáno“ na tituly Malé ženy, Gentlemani a Králíček Jojo. V kině uvítali celkem 57 diváků na dvou projekcích, a to filmů V síti a Králíček Jojo.

„Jsme rádi, že opět hrajeme, i když pro menší počet diváků, a jsme zvědaví, jak se bude návštěvnost nadále vyvíjet. Dobré je, že brzy budeme mít i filmové novinky,“ ohlašuje Novotná předpremiéru něžné komedie Malá lež.