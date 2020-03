Stream, spasitel zábavy za éry koronaviru. Ale co nastane po ní?

7:55 , aktualizováno 7:55

Když vy nemůžete za námi, my přijdeme k vám až do obýváku. Divadla, muzikanti, filmaři ustavili internet spasitelem zábavy za časů koronaviru. Ale co bude pak? Vrátí se ještě lidé ze streamového pohodlí domova na koncerty, festivaly či do kin?