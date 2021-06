Na tátu za roli v mém filmu přišlo udání do školy, prozrazuje raper Řezník

Říká se, že v dnešní době nemá smysl natáčet desky a vydávat CD, protože se na tom nedá nic vydělat. Že se dnes vydávají maximálně proto, aby podpořily zájem o koncerty, které ovšem v covidové době nejsou. Ty nyní vydáváš hned dvě desky najednou. Proč?

Právě proto, že koncerty nejsou a nic se neděje, jsem si říkal, proč ten čas nevyužít a neudělat novou muziku. Musím říct, že mně CD pořád fungují. Snažím se to dělat tak, aby každý album bylo komplexní dílo s vlastním příběhem a propracovaným bookletem. Prostě sběratelskej artefakt, kterej fanoušci chtějí bez ohledu na to, zda ho mají kde přehrát. Když si to lidé předobjednají, dostanou to s podpisem, s nějakým exkluzivním trikem. Posledních dvou alb jsem prodal asi 700 už v předprodeji. Což si myslím, že je v dnešní době – kdy se už CD opravdu moc neprodávají – docela úspěch.

Je to o tom být v kotli, ožrat se s hrstkou podobně smýšlejících sodomagorů, kouknout se na to, jak nějaká holka ukáže kozy na pódiu, a zařvat si dohromady texty. To online neuděláš. Martin Pohl alias Řezník